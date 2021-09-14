長照機構剝削社工「月薪33K剩27K」　黃捷踢爆：私吞差額最多1萬

▲黃捷爆長照機構剝削社工還詐領政府補助。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

薪資回捐案再現！高雄市議員黃捷今（14）日在臉書踢爆，接獲高雄市社會工作人員職業工會陳情，安加長照機構讓原本月領3萬3的社工只領2萬7，中間的差額涉遭機構私吞，而且受害的社工近十人，最大差額甚至高達1萬元。

安加長照機構遭踢爆，對第一線社工沒有實支實付，勞、健保低薪高報，黃捷表示，除了申報不實，甚至還拿員工印章偽造文書，涉嫌謊報計畫人力，用人頭方式，A服務點卻聘用B員，詐領政府補助經費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃捷指出，社工員、照服員的證照、資歷加給不同，受害者每月撥付的薪資都不一樣，但2萬7000元是大部分員工扣除後實拿，其中，最大的差額還高達1萬元。

▲黃捷爆長照機構剝削社工還詐領政府補助。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

黃捷也怒批，相關的違法情事不僅讓社工被嚴重剝削，根本已經違背社福精神，更何況機構承接的是政府計劃，怎能帶頭欺壓社工。

黃捷立即要求高雄市勞工局進場勞檢，並督促高雄市衛生局儘速釐清該機構發薪、核銷等資料，返還積欠員工薪資差額，並針對《C級巷弄長照站契約書執行人員聘用事宜》建立更嚴格的懲處條款與完善的退場機制，而不是讓違法機構退還員工薪資後就船過水無痕，仍有機會承接政府業務。

高雄市勞工局對此回應，勞工局收到衛生局移案資料後，已入場實施檢查，其中發現涉及違反工資未直接全額給付、未於約定發薪日依約定工資給付勞工部分，將依法定程序通知事業單位陳述意見，若違法事實明確，可依勞基法規定各裁處2萬至100萬元罰鍰。