銀髮族返校　大同樂齡大學開學「年紀最大78歲」

▲大同樂齡大學開學，學生中不乏夫妻檔。（圖／大同大學提供）

生活中心／台北報導

大同大學開辦「樂齡大學」，今（14）舉行開學典禮，35名學生平均66歲。有同學很期待上課，因為疫情警戒調整，家裡三個孫子終於回學校，「接下來換我好好上課了！」

樂齡大學採線上報名，招生訊息宣布後即額滿。年紀最長的張惠美今年78歲，她說，對於健康、醫學相關都感興趣，「年紀不是問題」，學越多知道得越多。她同時擔任台北科教館志工長達18年，「學知識，心情好根本不會憂鬱」。

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李居順、高秀香夫妻檔，前一陣子在家照顧三個線上學習的孫子，加上先前的太極拳、有氧運動通通停課，高秀香形容「簡直是被剝了一層皮」，照顧三餐之外，還要把以前學的電腦技能「召喚出來」，今天終於換她可以好好上課。她最期待課程中的瑜珈課、調酒課，笑說「希望學習沒有壓力，老師不要交代功課！」

「高爾夫推桿、調酒課程」是蘇秋美同學最想上的課，她的先生和女兒都是大同校友，跟老公一起回來上課，期待自己「多學東西、不要懈怠」。

開學第一天，同學們先學習如何使用視訊軟體，以備遠距教學之需。副校長吳志富表示，為同學安排包括：音樂身體律動、釀酒調酒、保養品製作、法律與生活、設計創作、多媒體課程、導覽解說與表達等共240小時課程，分為上下學期，期待大同大學為不同年齡族群，帶來更多學習樂趣。