警方找到人了！鳳山女孩被「多多綠潑臉」　56秒遭甩9掌

▲鳳山驚傳霸凌事件，女孩遭潑飲料。（合成圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事、翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

一段霸凌影片3日深夜在網路上流傳，內容疑似是鳳山的女孩遭到霸凌，引起網路公憤。對此，高雄市議員李雅靜發文表示，鳳山分局已介入偵辦，也掌握了部分當事人的身份，希望網友不要再轉傳，以免造成二度傷害。

本刊此前「鳳山女孩遭霸凌「飲料淋頭」！屁孩圍毆賞巴掌…56秒片瘋傳網暴怒」報導，一名網友在臉書社團張貼影片，內容為鳳山的女孩遭到集體霸凌，引起網路公憤，也有不少人開始轉傳影片。影片短短56秒，女孩遭連甩9掌，還有其他霸凌者潑完飲料，興奮大喊「這次換多多綠」，行為舉止惡劣至極。

▼李雅靜回應，鳳山警方已經介入回應。（圖／翻攝臉書）



時間隔沒多久，高雄市議員黃捷立刻回應，已與教育局介入調查，「稍早有一則疑似霸凌的影片在流傳，看了令人不捨。」黃捷呼籲不要轉傳影片，依舊無法阻止網友的怒火，透過衣服等特徵的比對，找到了首名打鳳山女孩的黑衣男子，跑到臉書瘋狂嗆聲，短短一個小時就超過5,000則留言。

高雄市議員李雅靜得知狀況，也出面回應，高雄市警鳳山分局已經介入偵辦，目前掌握部分當事人的身份，同時也希望網友將霸凌的影片下架。

李雅靜說明，影片內容令人不捨，加上涉案者疑似有未成年人，因此希望網友別再轉傳影片，「目前警方及教育局已經主動介入調查，雅靜會持續追蹤！請大家靜候調查結果。」

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▼網友找到霸凌者的臉書，瘋狂洗版。（圖／翻攝臉書）

