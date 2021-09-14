萬安演習周三13：30上場　不實施交通+人員+燈火管制

▲屏縣萬安44號演習15日舉行，不實施交通、人員、燈火管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「110年軍民聯合防空(萬安44號)演習」於9月15日（星期三）下午1時30分至2時，全國不分區統一發放防空警報及空中威脅告警系統簡訊發送演練，所有車輛、行人及燈火不實施管制。在不影響民眾生活作息原則下，採有預告、全區同時方式，實施30分鐘防情傳遞、警報發放等實作演練。

萬安44號演習屏東縣警局透過縣內各機關、學校、銀行、超商、加油站、社區之跑馬燈及海報等傳播方式，請民眾配合，期望讓演習能順利遂行。

這次演習也運用空中威脅告警系統發送簡訊通知，協助通知防空警報，以有效提升偏遠地區警報涵蓋率，可準確將發布時間、單位、區域及管制作為等演習詳細資訊，立即傳達予民眾。

由於演習不實施交通、人員、燈火管制，但為避免行車因警報發放而慌亂、暫停造成交通事故，警察局各分局將適度派遣警力，加強演習時段轄內重要路口、易肇事路段交通疏導、事故預防。

警察局長劉印宮於各項局務會議中指示，並強調萬安演習全民防空演練為民防整備之一環，「可以百年不用，但不可一日不備」，相信結合各相關單位，分工合作發揮統合力量，一定能於災害或戰時將傷害減至最低，有效做好防災、救護工作。

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