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第2劑疫苗覆蓋率不到5%　蔡壁如曝一招自保：打破感染鏈關鍵

▲▼台灣民眾黨立法院黨團等舉行「吃的疫苗：營養三法帶動食安軟實力」記者會 高虹安 蔡壁如 賴香伶 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

開學不到一週，就發生新北幼兒園群聚染疫，為印度變異株（Delta），雙北多所幼兒園和國小預防性停課。前台大醫院護理師、民眾黨立委蔡壁如指出，只有改善室內通風才是打破新冠肺炎感染鏈的關鍵。

蔡壁如12日在臉書表示，根據美國聯邦疾病防治中心發布的新冠疫情報告指出，未完全接種疫苗者染疫病歿的機率，是已接種者的11倍，既然我國第二劑疫苗覆蓋率只有5%不到，那麼民眾自保的能力就很重要，基本的公衛常識大家都知道勤洗手、戴口罩，但還有一點，也是最重要的一點，卻常被誤解。

蔡壁如指出，她的辦公室顧問在家時喜歡把大門打開，讓空氣可以前後對流，但疫情期間只要一打開門，對門的鄰居就會打電話過來說「不好意思，疫情期間我們全家人都在家，可以請妳把門關上嗎？」言下之意是怕流動的空氣把病毒帶到他們家去，這是一個錯誤的觀念，停滯的空氣，反而會增加病毒感染的機率，只有改善室內通風才是打破新冠肺炎感染鏈的關鍵。

蔡壁如提到，新冠病毒會透過接觸、飛沫及空氣傳播3種方式傳播，根據台大公衛專家詹長權的說法，空氣傳播是指透過比飛沫更小的氣膠傳播，氣膠粒徑小於100微米，在空氣中的懸浮時間更長，可能需要數小時甚至數天才能沉降，可以傳播到更遠的地方、製造更長時間的傳播機會。

蔡壁如提及，密切接觸氣膠傳播風險可透過戴口罩及維持社交距離來降低，而遠距離傳播風險則必須改善室內通風，藉由改善中央空調、裝排氣風扇或裝置室內空氣清淨機，所以，在孩子們群聚的校園教室內，要阻斷新冠病毒的傳播鏈，有一個很重要的因素，就是改善教室內的通風，讓空氣適當的流動。

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