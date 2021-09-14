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中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰

▲▼中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博／弄潮兒大總管）

▲中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博／弄潮兒大總管）

網搜小組／柯沛辰報導

中國大陸微博近日熱門話題「柚子千萬不要冷凍」，被稱作是「中秋禁忌」，引發關注。許多網友不信邪，紛紛親自做實驗，結果接連被超獵奇的景象衝擊，而且吃下去口感極差，不禁讓眾人頭皮發麻「救命，真的無法直視」、「這是尖銳濕疣（菜花）」。

原PO在微博分享一張冷凍後的柚子，從中可見，一株又一株剝好的柚子花被裝在塑膠盒裡，但冰凍過後顏色接近人體器官，讓他忍不住直呼「凍什麼水果都不能凍柚子！」

許多網友看完紛紛留言，「醫院手術室抬出來的」、「配上番茄醬就是豬腦+血漿」、「原來是腦花啊，還以為是柚子呢」、「我的天，我以為是手術切下來的組織」、「混合內臟套餐」，還有人形容口感「非常難吃，不要凍柚子」、「我凍過，和吃塑料吸管沒什麼區別」。

營養師顧中一指出，商用的快速冷凍往往在零下30度，但家裡普通冰箱的溫度沒那麼低，不僅導致食物冷凍所需的時間變長，也會讓食物中的水分型態變化，進而影響整個食物的品質和口感，營養成分也容易流失，更何況蔬菜、水果中大概90％重量都是水分。

顧中一解釋，這些水分大多保存在植物的細胞壁中，為蔬菜提供支撐結構，如果冷凍時的溫度不夠，食物中的水分就會慢慢形成冰晶，並且不斷膨脹，進而把細胞壁給撐破，因此自家冷凍的蔬果解凍後往往會變軟，但如果是含水量本身就少的，那冷凍引起的變化也就不會那麼明顯了，像是碗豆、玉米等。

▼原PO崩潰直呼「凍什麼水果都不能凍柚子」。（圖／翻攝自微博／弄潮兒大總管，下同）

▲▼中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博／弄潮兒大總管）

▲▼中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博）

▲▼中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博）

▲▼中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰。（圖／翻攝自微博）

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