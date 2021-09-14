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蘋果iPhone 13黑科技曝光！　解密未來最夯零組件

▲▼【蘋果新機黑科技】iPhone13全面標配光學雷達　解密未來最夯零組件。（圖／鏡週刊提供）

▲在蘋果去年發表的iPhone 12中，高階Pro系列就已經搭載光達鏡頭，也是蘋果把光達用在iPhone上的頭一遭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球果粉期待的全新iPhone 13，台北時間15日凌晨1點即將登場！然而，多家機構預測，此次蘋果打算將光學雷達掃瞄儀（Lidar，簡稱光達）全面導入新iPhone，成為標準配備，讓在光學零件紮穩馬步數十載的台廠又有大啖新訂單的機會。

果粉們一年一度的「秋季盛會」，在台灣時間凌晨一點將揭開序幕，新一代iPhone（iPhone 13）將重磅登場。

▲▼【蘋果新機黑科技】iPhone13全面標配光學雷達　解密未來最夯零組件。（圖／鏡週刊提供）

▲蘋果發表會邀請函暗藏AR彩蛋，用手機點開網頁中的LOGO，即可透過內建相機看到LOGO中的加州美景。（蘋果提供）

每每新iPhone亮相，總是會引動消費性電子、科技產業的神經。值得關注的是，投資銀行Wedbush、市調機構TrendForce早就針對今年新iPhone改款，提出另一項讓手機產業出現重大變化的權威預測——蘋果全面要讓新iPhone搭載「光學雷達掃瞄儀（Lidar，簡稱光達）」。

▲▼【蘋果新機黑科技】iPhone13全面標配光學雷達　解密未來最夯零組件。（圖／鏡週刊提供）

這一個過去總在軍事、工業被採用零組件，為何蘋果要不惜高成本，堅持放到手持裝置上？

探究其原因，一顆成本動輒20美元的手機用光達，倘若搭載在鏡頭中，便能精準判斷物體與鏡頭的距離，感測周圍3D立體環境，讓虛擬的東西在真實的場景中更無違和地呈現，這對於近年積極佈局擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR），想當AR龍頭的蘋果至關重要。

蘋果從2017年就推出AR Kit開發套件，鼓勵全球上千萬位開發者投入AR應用中，如今打開蘋果應用商店（App Store），已有數千款AR軟體，堪稱是全球最大的AR平台。

「AR和光達的關係，是『魚幫水、水幫魚』。一方面，蘋果在養消費者熟悉AR，iPhone每年出貨量高達2億支，有了這項AR基礎建設，讓大眾對AR不再陌生；另一方面，蘋果也在養AR應用的開發者，當越多人使用AR，就有越多人開發AR軟體，內容也會變多；同時間，蘋果也在養大供應鏈，能夠全面降低光達成本，為有朝一日推出AR眼鏡做準備。」DIGITIMES Research分析師林大翔分析。

▲▼【蘋果新機黑科技】iPhone13全面標配光學雷達　解密未來最夯零組件。（圖／鏡週刊提供）

然而，到底已有哪些台廠率先大啖光達大餅？拆解iPhone光學雷達，大致可分為「發射端」、「接收端」和「光學模組」3大部分。其中，接收端最重要的零組件SPAD（單光子雪崩二極體）是日本SONY供給蘋果，而在發射端與光學模組，台廠穩懋、宏捷科、大立光、玉晶光、新鉅科等早已入場卡位。

尤其是穩懋，當其客戶美國光學元件廠Lumentum（魯門特姆）成為iPhone用VCSEL（面射型雷射）獨家供應商，找上了台廠穩懋幫忙做晶片代工，穩懋也成為唯一代工廠。Lumentum為穩懋前5大客戶之一，貢獻營收超過30億新台幣。重點是，VCSEL產品線毛利率高於平均毛利率，是提高穩懋獲利的關鍵產品線。

蘋果悉心研發，在光達上更大的野心，或許是傳聞在2024年亮相的自駕車Apple Car。

光達運用廣泛，但近年最被熱烈討論的，是與自駕車的結合。深入研究多年的工研院資通所車聯網及自動駕駛系統組組長李夏新表示，光達一來能取代鏡頭成像，不受光亮、氣候影響，再者不僅為3D視角，還能清楚辨別前方物體是人、是樹、還是車，最重要的是光達還有個獨家功能，當360度環景掃描後，就能充當定位系統；相較GPS公尺等級的精準度，光達更能達到公分等級。

李夏新認為，自駕車若要達Level 3等級，光達將成唯一解決方案，成為自駕車的標配。

「過去新創公司一時半刻很難打進車廠供應鏈？而現在只要光達新創一出籠，就頻頻被車廠相中！」李夏新指出，正因為光達技術缺乏、機會愈大，大家都想藉由這一塊敲門磚，打入一向封閉的車廠供應鏈，正是台廠機會所在。

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