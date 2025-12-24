多力多滋「皮蛋口味」將開賣！　你可以不吃但一定要買給朋友

▲多力多滋「皮蛋口味」即將開賣，商品照曝光在社群瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

多力多滋香菜口味先前才在社群熱議，如今又要推出新口味，竟是被外國人封為最恐怖食物的「皮蛋」。消息曝光後，在網上引發熱烈討論，而統一超商也搶先證實「即將開賣」，網友留言「你可以不吃，但一定要買給朋友」。

有網友在Threads貼出截圖，稱在電商平台看到「神秘的皮蛋口味」，但網站註明尚未開賣，讓他不禁好奇開賣日期。有人看完大感震驚：「天啊，還有什麼不會被做成多力多滋」，但也有人相當期待：「太好了！可以吃一口皮蛋口味，配一口香菜口味了！」

電商截圖瘋傳「皮蛋多力多滋」 7-11現身證實：即將開賣

不久後，電商雖紛紛下架商品照片，但截圖早已在社群上瘋傳。對此，統一超商也在Threads發文宣布：「蛋幾類！多力多滋皮蛋口味即將開賣」，證實新口味即將開賣，引起網友騷動。

許多網友紛紛留言，「邪道」、「留友吃」、「你可以不吃，但一定要買給朋友」、「請跟香菜多力多滋一起離開」、「多力多滋帶著你的皮蛋口味滾出地球」，還有人放上前總統蔡英文留言的梗圖，上頭寫著「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

▼7-ELEVEN先前上架「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」也引發話題。（圖／記者林育綾攝）