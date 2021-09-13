　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北幼兒園確診案延燒桃園　鄭文燦：擴大匡列31人採檢

▲新北某幼兒園確診案延燒，市長鄭文燦表示桃園擴大匡列31人採檢

▲新北某幼兒園確診案延燒，市長鄭文燦表示桃園擴大匡列31人採檢。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對新北某幼兒園確診事件延燒到桃園，市長鄭文燦13日於市府防疫專案會議表示，Delta病毒潛伏期長，要以精準即時的疫調、擴大匡列範圍以及多次採檢並即時隔離，防疫網才能夠嚴密；而跨縣市合作更是必要的，面對任何一個群聚感染事件，才能不漏接每一個球！

鄭文燦說明，案16197是居住在大溪區的50多歲男性，是指揮中心公布、屬於新北某幼兒園確診事件的衍生個案；案16197是與案16152（新北個案）是同一職場的同事，初期進行快篩及PCR檢測都呈陰性，後來在居家隔離期間由市府衛生局安排採檢，在11日PCR檢測呈陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為案16197屬於Delta病毒確診者接觸者，市府以更高的標準、更快的速度完成後續匡列，針對其妻子與2位子女進行採檢，其中案16197的妻子經PCR採檢呈陽性，是今天要公布的案16199個案，而市府針對案16197在桃園主要的2部分足跡，其一是曾至桃園某診所看診，針對診所醫護人員及員工進行採檢，4位是陰性，1位是檢驗中，另外一位是他的太太案16199是陽性。

另外，也針對案16197的妻子案16199的職場接觸者，進行採檢，一共是25位，一旦檢驗出來，立即對外說明。鄭文燦強調，目前在桃園的集中檢疫所有50多位居隔民眾，其中有37位是桃園市的居民，面對任何一個群聚感染事件，絕對不可能以單一縣市為範圍處理，而要提高警覺去面對。

▲毛孩散步不只運動還能紓壓！3個小提醒超重要　爽爽玩心情更穩定

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
AZ、BNT、高端輪到誰打？　1圖秒懂接種資格、時程
iPhone13將不給充電頭、耳機　消基會怒了
學校裡驚見「雙頭蛇」！　黑白相間爬行
快訊／台中首例！　42歲男打高端後死亡
國一資優生墜樓亡　媽曝：今早泛淚跟我說再見
桃園路面出現3公尺大天坑！緊急封路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生打BNT「11個必問QA」！疫苗假怎麼請、填不打能反悔嗎一次看懂

LIVE／幼兒園群聚燒桃園！疫情再擴大？陳時中最新說明

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂3廠牌「接種資格與時程」！

大師兄為條子鴿淚灑講台！祭出捐款贖罪⋯哭訴：日後還相信人嗎？

潑猴退散！中山大學生被惹毛了　「朕的機車」超猛識別宣示主權

快訊／學校後方山坡土石崩塌！新竹尖石「秀巒國小」緊急停課

愛上2妹子不慌！台大男1招讓她們「甘願當小三」　網見神邏輯傻了

超萌皮卡丘造型杯與風扇帶回家　85度C寶可夢加購商品9／17開賣

新北幼兒園確診案延燒桃園　鄭文燦：擴大匡列31人採檢

快訊／有員工確診！富邦證券緊急公告：桃園分公司暫停服務至24日

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

學生打BNT「11個必問QA」！疫苗假怎麼請、填不打能反悔嗎一次看懂

LIVE／幼兒園群聚燒桃園！疫情再擴大？陳時中最新說明

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂3廠牌「接種資格與時程」！

大師兄為條子鴿淚灑講台！祭出捐款贖罪⋯哭訴：日後還相信人嗎？

潑猴退散！中山大學生被惹毛了　「朕的機車」超猛識別宣示主權

快訊／學校後方山坡土石崩塌！新竹尖石「秀巒國小」緊急停課

愛上2妹子不慌！台大男1招讓她們「甘願當小三」　網見神邏輯傻了

超萌皮卡丘造型杯與風扇帶回家　85度C寶可夢加購商品9／17開賣

新北幼兒園確診案延燒桃園　鄭文燦：擴大匡列31人採檢

快訊／有員工確診！富邦證券緊急公告：桃園分公司暫停服務至24日

學生打BNT「11個必問QA」！疫苗假怎麼請、填不打能反悔嗎一次看懂

罷免投票還剩40天！刪Q行動會成功？　民進黨嗆：絕對罷不成

台股多空拉鋸！電子疲弱、金融傳產撐盤　指數跌28點收17446

新人LEE超狂背景曝光！　親哥哥是「世界冠軍」：實力驚人

倒地吐舌被謝淑薇笑稱鯉魚王　梅德韋傑夫揭露「死魚慶祝」原因

LIVE／幼兒園群聚燒桃園！疫情再擴大？陳時中最新說明

陽光男二度張腿露「雙蛋」　路過家長氣炸報警！無罪理由曝

Delta創單日5.6萬例新高！印尼撐過第2波高峰　2劑疫苗覆蓋率20%

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂3廠牌「接種資格與時程」！

「證件妹」吳佳穎露美腿再登上日媒　網友狂讚：超漂亮女神

生活熱門新聞

「璨樹」回馬槍引雨彈！　南高屏三縣市大雨特報

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

即／有同仁確診！富邦證券桃園分公司暫停服務至24日

新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

婚後搬進老公家！發現「一條浴巾7人共用」　人妻傻了

快訊／雨區範圍升級！　中南部8縣市大雨特報

第8輪AZ　北市緊急加開：超量逾萬人

7天收治7心肌梗塞患者　安泰醫院：不尋常

幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」

追1傳29來源沒意義　醫揭2可能性

3廠牌自由選！網見1族群「可以挑疫苗」怒了

更多熱門

相關新聞

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

桃園市長鄭文燦12日於市府疫情說明會表示，指揮中心今日公布全國新增3例本土個案，其中1例案16197是居住在大溪區的50多歲男性，屬於新北某幼兒園確診事件的衍生個案；案16197是與案16152（新北個案）是同一職場的同事，初期進行快篩及PCR檢測都呈陰性，後來在居家隔離期間由市府衛生局安排採檢，在昨(11日)PCR檢測呈陽性。

璨樹路徑無明顯變化　桃園晚間11:30脫離暴風圈

璨樹路徑無明顯變化　桃園晚間11:30脫離暴風圈

璨樹帶來雨量　石門水庫調節性放水

璨樹帶來雨量　石門水庫調節性放水

新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

影／桃園市表揚東奧選手　讓世界看見台灣

影／桃園市表揚東奧選手　讓世界看見台灣

關鍵字：

新北幼兒園確診案延燒鄭文燦Delta潛伏期

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面