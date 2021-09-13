新北幼兒園確診案延燒桃園　鄭文燦：擴大匡列31人採檢

▲新北某幼兒園確診案延燒，市長鄭文燦表示桃園擴大匡列31人採檢。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

面對新北某幼兒園確診事件延燒到桃園，市長鄭文燦13日於市府防疫專案會議表示，Delta病毒潛伏期長，要以精準即時的疫調、擴大匡列範圍以及多次採檢並即時隔離，防疫網才能夠嚴密；而跨縣市合作更是必要的，面對任何一個群聚感染事件，才能不漏接每一個球！

鄭文燦說明，案16197是居住在大溪區的50多歲男性，是指揮中心公布、屬於新北某幼兒園確診事件的衍生個案；案16197是與案16152（新北個案）是同一職場的同事，初期進行快篩及PCR檢測都呈陰性，後來在居家隔離期間由市府衛生局安排採檢，在11日PCR檢測呈陽性。

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因為案16197屬於Delta病毒確診者接觸者，市府以更高的標準、更快的速度完成後續匡列，針對其妻子與2位子女進行採檢，其中案16197的妻子經PCR採檢呈陽性，是今天要公布的案16199個案，而市府針對案16197在桃園主要的2部分足跡，其一是曾至桃園某診所看診，針對診所醫護人員及員工進行採檢，4位是陰性，1位是檢驗中，另外一位是他的太太案16199是陽性。

另外，也針對案16197的妻子案16199的職場接觸者，進行採檢，一共是25位，一旦檢驗出來，立即對外說明。鄭文燦強調，目前在桃園的集中檢疫所有50多位居隔民眾，其中有37位是桃園市的居民，面對任何一個群聚感染事件，絕對不可能以單一縣市為範圍處理，而要提高警覺去面對。

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