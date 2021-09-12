　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

璨樹路徑預報無明顯變化　桃園估晚間11:30脫離暴風圈

▲璨樹晚間風雨漸強，桃園全面防災準備

▲璨樹颱風災害應變中心會議。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日於消防局災害應變中心，主持「璨樹颱風災害應變中心第二次工作會議」表示，依中央氣象局預報，璨樹颱風路徑預報無明顯變化，預估桃園將於今日晚間11點30分脫離暴風圈，解除陸上颱風警報，但仍請災害應變中心留守人員，隨時掌握情況，即時回報災損情形及排除。

交通局表示，因應璨樹颱風災害來襲，復興區幸福巴士全線停駛，免費公車則以假日班表行駛。市區公車部分，5301、5090、5091、5093、5094、5109、5109A等路線停駛，以及台灣好行502、506停駛，其餘客運公司之市區公車路線均以假日核定班次行駛，下午則將視風雨情形滾動式調整。▲璨樹晚間風雨漸強，桃園全面防災準備

環保局表示，今天是星期日屬例行停止垃圾清運，但仍安排各區清潔中隊防災人員備勤及開口合約廠商，注意各項災情通報，緊急出動清理廢棄物。而明（13）日上午各區中隊將立即針對轄區環境，動員人力機具進行道路清潔及髒亂清理工作，以儘速恢復市容環境。

農業局表示，目前桃園各區尚未有農業災損情事傳出，桃園市二期作水稻已插秧完成尚不受影響，本市轄內蔬菜大多設施栽培，目前收成情形尚可，但復興區甜柿恐受強風降雨影響致落果，農業局將持續追蹤，並於陸上颱風警報解除後依據各區公所查報速報災情，會同改良場、農糧署北區分署啟動勘災作業。

社會局表示，截至今日復興區公所各避難處所整備工作均已完成，後續持續警戒準備。本市社福機構目前均一切正常，針對位於淹水潛勢區域內的機構也均已備妥發電機及沙包。復興區公所表示，復興區截至目前尚無明顯風雨，針對霞雲里34戶停電情形，均已完成通報並緊急修復；光華易崩塌地區也已加派人員管制，並請當地派出所加強巡邏，將持續掌握颱風動態，視風雨情形，實施預防性撤離。

▲毛孩散步不只運動還能紓壓！

ET快訊
「幼兒園群聚案」902人採檢出爐
正妹直播主遭「惡意詛咒」　3天沒睡崩潰
Sandy牽「未曝光過小妹」現身！　曾曝：她是家裡最美
黑澀會有誰大紅？　呼聲最高是她：厲害
Sandy爆「二妹婚禮前1天才知道地點」
吳宗憲合體「出嫁二女兒」照曝光　鬆口低調辦婚禮原因
她爆中央認北市「匡太寬」！刪上傳居隔紀錄　結果夫妻染Delt
欠2.4億債　澎恰恰「躲房內寫遺書」！她下跪求：別再借錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超危險！草屯翁逆向走上台3線快車道　警護送返家

璨樹路徑預報無明顯變化　桃園估晚間11:30脫離暴風圈

璨樹颱風來襲溪水暴漲　桃園復興勸離山區居民79人

阿里山高山茶香入味　奮起湖米餅吃出新口味

鼓勵綠衣天使走向戶外　南投縣議員偕郵局打造退休郵差的窩

飯店斜槓多元經營推小火鍋　防疫加上新鮮食材意外吸客

北市男颱風天離家未歸　倒臥桃園騎樓直喊肚子餓

疫情聲中環境教育不間斷　環境知識競賽南投初賽月底登場

嚴防兒少性剝削　「三不四要」防範網路交友陷阱

不讓璨樹颱風來攪局　台南做工行善團持續助弱勢修屋

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

超危險！草屯翁逆向走上台3線快車道　警護送返家

璨樹路徑預報無明顯變化　桃園估晚間11:30脫離暴風圈

璨樹颱風來襲溪水暴漲　桃園復興勸離山區居民79人

阿里山高山茶香入味　奮起湖米餅吃出新口味

鼓勵綠衣天使走向戶外　南投縣議員偕郵局打造退休郵差的窩

飯店斜槓多元經營推小火鍋　防疫加上新鮮食材意外吸客

北市男颱風天離家未歸　倒臥桃園騎樓直喊肚子餓

疫情聲中環境教育不間斷　環境知識競賽南投初賽月底登場

嚴防兒少性剝削　「三不四要」防範網路交友陷阱

不讓璨樹颱風來攪局　台南做工行善團持續助弱勢修屋

製鞋三雄越南廠延長停工　寶成、豐泰、志強第三季營運受壓

「幼兒園群聚案」北市預防性居家隔離　902人採檢出爐

日本圖書館有「閱讀治療犬」　靜靜陪在身邊聽孩子「說故事」

慎入！長期便秘她天天吃酵素　3年後腸道「長滿蛇皮紋」醫生搖頭

某社區473住民防疫管制　部北醫療團隊進駐打疫苗！

今晚有望解除璨樹陸警　北市：預計20：00前宣布明上班上課

媽怒「挑戰底線就搬出去」　9個月後蹲窩邊誇虎斑10分鐘爭寵

賣場小貓被鐵門關住「大哭求救」　網見熟悉身影笑：當地詐騙慣犯

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！　曾曝：她是家裡最漂亮

國泰香港飛北京航班爆「詐彈」　旅客「滑梯緊急撤離」受難一整天

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

高雄宣布9/12「5地區」停班停課

雲林疫苗登記第八輪踴躍　加打2千劑

颱風夜爆災情！高雄鳳山大範圍停電

退輔會主委馮世寬親頒任務終止令　願英靈永息

埃及爸家人曾到新竹外帶　餐廳待追查

台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

嘉義「變色龍」熄燈　當地人震驚

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

恆春警助撤離滿州部落居民避難

璨樹路徑無明顯變化　桃園晚間11:30脫離暴風圈

蘇花路廊「蘇澳－崇德」段0時封閉

更多熱門

相關新聞

即／西門町路樹倒榻　警封鎖現場排除

即／西門町路樹倒榻　警封鎖現場排除

璨樹颱風12日靠近台灣，14時40分左右，台北市萬華區中華路一段公車專用道發生路樹倒塌意外，造成該路段內側公車專用道道路受阻，轄區萬華警分局龍山派出所立刻派員封鎖現場進行交通管制。

趁颱風夜！陸籍男划橡皮艇偷渡金門　

趁颱風夜！陸籍男划橡皮艇偷渡金門　

璨樹帶來雨量　石門水庫調節性放水

璨樹帶來雨量　石門水庫調節性放水

快訊／停電問題持續！璨樹襲台全國停電4萬8千戶　近4千戶未復電

快訊／停電問題持續！璨樹襲台全國停電4萬8千戶　近4千戶未復電

男騎越野車消失高台山　因颱風暫中斷搜救

男騎越野車消失高台山　因颱風暫中斷搜救

關鍵字：

璨樹桃園災害應變鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

吳宗憲激美二女兒「今嫁給朱立倫外甥」

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

大陸強硬清算娘炮男！花美男星「怕到全換臉」

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

Sandy「金色公主透視裝」出席妹妹婚禮！

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

吳宗憲二女兒「婚紗正臉」曝光！

快訊／幼童爺爺染Delta足跡曝　搭捷運到北投吃火鍋、這5天在公園

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面