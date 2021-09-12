璨樹路徑預報無明顯變化　桃園估晚間11:30脫離暴風圈

▲璨樹颱風災害應變中心會議。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日於消防局災害應變中心，主持「璨樹颱風災害應變中心第二次工作會議」表示，依中央氣象局預報，璨樹颱風路徑預報無明顯變化，預估桃園將於今日晚間11點30分脫離暴風圈，解除陸上颱風警報，但仍請災害應變中心留守人員，隨時掌握情況，即時回報災損情形及排除。

交通局表示，因應璨樹颱風災害來襲，復興區幸福巴士全線停駛，免費公車則以假日班表行駛。市區公車部分，5301、5090、5091、5093、5094、5109、5109A等路線停駛，以及台灣好行502、506停駛，其餘客運公司之市區公車路線均以假日核定班次行駛，下午則將視風雨情形滾動式調整。

環保局表示，今天是星期日屬例行停止垃圾清運，但仍安排各區清潔中隊防災人員備勤及開口合約廠商，注意各項災情通報，緊急出動清理廢棄物。而明（13）日上午各區中隊將立即針對轄區環境，動員人力機具進行道路清潔及髒亂清理工作，以儘速恢復市容環境。

農業局表示，目前桃園各區尚未有農業災損情事傳出，桃園市二期作水稻已插秧完成尚不受影響，本市轄內蔬菜大多設施栽培，目前收成情形尚可，但復興區甜柿恐受強風降雨影響致落果，農業局將持續追蹤，並於陸上颱風警報解除後依據各區公所查報速報災情，會同改良場、農糧署北區分署啟動勘災作業。

社會局表示，截至今日復興區公所各避難處所整備工作均已完成，後續持續警戒準備。本市社福機構目前均一切正常，針對位於淹水潛勢區域內的機構也均已備妥發電機及沙包。復興區公所表示，復興區截至目前尚無明顯風雨，針對霞雲里34戶停電情形，均已完成通報並緊急修復；光華易崩塌地區也已加派人員管制，並請當地派出所加強巡邏，將持續掌握颱風動態，視風雨情形，實施預防性撤離。

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