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璨樹暴風圈罩半個台灣　北北基大雨下到深夜！新北現11級強陣風

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊指出，今天（9/12）受到璨樹颱風持續北上影響，彭佳嶼、基隆嶼以及台北市大屯山今日最大陣風已經出現10級，新北市鼻頭角和三貂角最大陣風更出現11級，台北市今日最大陣風也有8級。從今日0時至下午14時止，氣象局統計，目前累計雨量第一為宜蘭縣太平山157毫米，其次為宜蘭縣西帽山154.5毫米以及宜蘭縣西德山147.5毫米。

▲璨樹颱風14時30分最新位置。（圖／氣象局提供）

▲璨樹颱風14時30分最新位置。（圖／氣象局提供）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，根據中央氣象局14時資訊，璨樹颱風相對位置已來到台北東北東方80公里海面上，以每小時17公里速度，向北轉北北西前進。其暴風圈仍籠罩南投、台中以北及東北部、東部陸地，北部及東北部風雨持續中，中南部山區雨勢逐漸增強。

伍婉華表示，隨颱風逐漸加速，台灣將漸漸脫離暴風圈，預計今天晚上至夜前後，有機會解除陸上颱風警報；午夜到明天清晨，可能解除海上警報。但實際情況將視颱風動態而定。

伍婉華提醒，目前璨樹颱風螺旋雨帶正影響台灣，目前北部地區、全台山區都已出現明顯降雨，新北市、台北市、南投山區也已觀測到短時強降雨。氣象局也已針對全台17縣市發布大雨至豪雨特報，尤其基隆北海岸到新北市以南山區都有局部豪雨發生機率，還請民眾務必留意。

▲豪雨特報。（圖／氣象局提供）

▲新北以南至南投山區務必留意豪雨。（圖／氣象局提供）

伍婉華說，隨颱風北上，入夜之後東北部降雨將逐漸趨緩，背風側花東降雨也會漸漸緩和，但北部降雨預計將持續到深夜，明天颱風遠離風場轉為西南風，中南部至恆春半島仍有斷斷續續降雨，且需留意局部較大雨勢。

根據中央氣象局第14號颱風各地總雨量預測，從11日0時至13日24時，新北市以及宜蘭縣山區預測總雨量均可達400至600毫米；桃園市山區、新北市平地預測也可達300至500毫米；花蓮縣山區250至500毫米、台東縣山區以及南投縣山區200至400毫米。

至於未來24小時總雨量預測，從今天下午14時至明天下午14時，各地山區降雨均顯著，新北市、桃園市新竹縣、苗栗縣山區雨量預計可達150至300毫米，首當其衝的台東縣山區預計同樣可達150至300毫米，宜蘭縣山區和平地則為150至250毫米。高雄市、屏東縣山區降雨預測更可觀，預計山區均可達200至340毫米。

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