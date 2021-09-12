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「璨樹」剛走高溫殺到！明雙北桃園上看36度　台東恐吹焚風

▲▼天氣 高溫 炎熱 下午溫度35度 大太陽 夏天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天颱風遠離，但背風側可能受沉降影響出現36度高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

中度颱風璨樹持續向北移動，預計於今天（9/12）入夜後逐漸遠離北部外海。但氣象局預報員張承傳表示，明天（9/13）璨樹遠離，但預計風場將轉為西南風，受沉降作用影響明天雙北、桃園、台東高溫預計上看36度、十分炎熱，氣象局也已針對上述四縣市發布高溫黃色燈號，還請民眾特別留意。

璨樹颱風逐漸遠離，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天晚上到明天上午8時，中部、北部降雨於今天深夜後開始緩和，但明天起受到颱風引入的西南風影響，中南部至恆春半島仍有局部大雨勢發生機率。且近日適逢大潮，沿海民眾還是要防積淹水。

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另外，由於明日風場轉為西南風，位於背風側的台東以及雙北、桃園地區有機會出現沉降作用，預報員張承傳說，氣象局已針對上述四縣市發布高溫黃色燈號，雙北、桃園地區炎熱高溫上看36度，甚至可能出現更高溫，台東地區同樣炎熱，局部地區更需留意焚風發生。

張承傳說，明天受西南風影響，中南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區則為短暫陣雨後多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

▲高溫警示。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對四縣市發布高溫警示。（圖／氣象局提供）

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