神明指示先普度亡靈！鬼屋「員林醫院」夷平　曬70天動土改建

▲員林醫院動土重建。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全台10大鬼屋「彰化縣立員林醫院」，是50年代醫治肺結核的權威、曾在921地震時安置龍邦大樓罹難的23具遺體，57年過去了，整棟大樓形同廢墟，靈異鬼怪傳聞不斷，公所要將它夷平前，神明指點要先舉辦普度亡靈祈安法會，終於在昨(11)日動土改建成「綜合社福大樓」，2023年3月啟用。

▲員林醫院前身。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣立員林醫院，隱身在三義社區活動中心及市立托兒所間2棟大樓間，中間還有個籃球場，大樓結構堅實，1964年間是台灣高知名度醫治肺結核專責醫院，但後來營運連年虧損，在時任彰化縣長阮剛猛任內裁撤，電視台也曾借用來拍攝「鐘樓怪人」靈異場景。

這棟高二層樓的白色外牆至今57年，已經斑駁一片灰黑，窗戶也破了，雜草枝蔓叢生，令人毛骨悚然的氣氛油然而生，員林市公所原先是要將整棟建築拆除重建，但有神明指點，為求工程進行順利，5月4日先舉辦祈安普渡法會，慰亡靈及安定民心，6月30日拆除，讓大太陽曬了70餘天後，至昨(11)日舉行動土典禮。

這棟新建大樓規劃地下一樓至地上二樓為衛生所及公設民營托嬰中心，三樓為兒童青少年服務中心、育兒親子館、家庭福利中心，四樓為日間照顧中心，五樓為多功能兒少活動中心，整合衛生、保健、兒少、婦幼、長照等機能，縣長王惠美希望從小到老都能受到政府最好的照顧，讓鄉親能夠一站式的享受公共衛生及社會福利服務。

▲員林醫院動土重建模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

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