月子中心爆遲4個月才通知肺結核　莊人祥：有按規定進行

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

新北市汐止某月子中心遭爆有員工4月就確診肺結核，但時隔約4個月後，近日家長才接獲通知。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一切都有按規定進行。

新北市汐止一間月子中心遭爆，有員工於4月確診肺結核，但家長近日才接獲通知，新北市衛生局證實，表示已匡列26名嬰孩進行預防性投藥。

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業者也聲明，第一時間有遵照主管機關衛生單位通知，進行環境清消。至於暫緩通知家長及孩子則是因5月正值疫情本土爆發期間，未免有任何風險，加上肺結核的不易診斷等特性，決定暫緩通知，8月已啟動追蹤檢驗及預防性投藥作業。

莊人祥說明，工作人員在4月中旬確診肺結核後，衛生單位就根據結核病工作手冊通報新北衛生局，在五月中有進行機構的環境評估跟匡列，並陸續安排接觸者進行第一個月的胸部X光檢查，與後續檢查和評估工作。

莊人祥提到，衛生局於七月有特別找專家評估，針對該個案可傳染期間照護過的26名嬰兒，按照手冊規定，若新生兒於出生一個月內有暴露，為避免偽陰性問題，也不用進行皮膚結核菌素檢查，就可以直接開始做預防性治療，目前已經轉介到醫療院所進行預防性治療與評估，都有按照規定進行。

