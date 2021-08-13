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月子中心員工肺結核！「26名嬰遭匡列」投藥9個月　業者6點聲明

▲▼▲（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲新北汐止月子中心遭爆員工確診肺結核，但家長近日才接獲通知。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者張乃文／台北報導

新北市汐止一間月子中心遭爆，有員工於4月確診肺結核，但家長近日才接獲通知，對此，新北市衛生局證實此事，已匡列26名嬰孩預防性投藥。而業者也發出聲明，該位同仁確診後已在家休養，第一時間也遵照主管機關衛生單位通知，進行環境清消。至於暫緩通知家長及孩子的部分，也因5月處新冠肺炎大爆發期間，未免有任何風險，加上肺結核的不易診斷等特性，決定暫緩通知，8月也已啟動追蹤檢驗及預防性投藥作業。

馨生產後護理之家聲明稿如下：

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一、中心自去年新冠肺炎疫情爆發以來，秉持嚴謹防疫措施處置整體環境，及追蹤同仁們身體健康狀況，同仁們值勤職務時均配戴口罩,嚴格管控傳染風險，並且定期依照主管機關規定做健康檢查，均合乎規定。本中心於今年4月份接獲新北市衛生單位通知個案同仁經診斷為結核病時，該同仁已請假休養在家，未進中心出勤。本中心在接獲通知後第一時間，立即遵照主管機關衛生單位之指示發布禁止該員進入中心及安排合格之清潔消毒公司，進行中心環境全面的清消作業。並遵照「傳染病防治法」配合衛生單位指示進行可能接觸工作人員清查及安排做檢查，檢查狀況一切正常。

二、 新北市衛生局也於今年五月份請感染科專家到中心評估現場環境及推斷可傳染期，並匡列有長時間接觸史有需要追蹤的被照顧人員。

三、 新北市衛生局說明「結核病」係由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒，在可傳染期間與結核病個案於密閉空間長時間接觸則匡列為接觸者。

四、 依照「傳染病防治法」管理權責,新北市衛生局為主管機關。主管機關認為今年五月份處新冠肺炎疫情大爆發期間,考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，主管機關衛生單位決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所檢驗時感染新冠肺炎的可能性。並於今年八月份由新北市衛生單位啟動通知需要追蹤人員到專貴醫療院所進行檢驗與「預防性投藥」。

五、 本中心常年秉持嚴守感染管控規範,關心所有媽媽與寶寶、全體同仁及其家人中心環境皆依規定進行清潔與消毒，以確保中心所有住民及護理人員的健康。

▲▼月子中心發出聲明回應員工確診肺結核事件。（圖／翻攝自馨生產後護理之家臉書）

▲月子中心發出聲明回應員工確診肺結核事件。（圖／翻攝自馨生產後護理之家臉書）

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