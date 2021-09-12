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「璨樹」漸遠離！北北基入夜仍防豪雨　南台灣解除陸警

▲璨樹颱風17時30分已來到北部外海。（圖／氣象局提供）

▲璨樹颱風17時30分已來到北部外海。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（9/12）17時30分，璨樹颱風相對位置已來到台北東北方約120公里海面上，其速度稍微變慢，以每小時14公里持續往北轉北北西前進。隨颱風逐漸加速，台灣將漸漸脫離暴風圈，彰化、南投至台東已經脫離路上警報範圍，預計今天晚上至午夜，有機會解除陸上颱風警報；午夜到明天清晨，可能解除海上警報。實際情況將視颱風動態而定。

隨颱風北移，今天下半天雨勢從東半部轉移到北部，根據氣象局統計，今天0時至17時10分，累積雨量最多者位於新北市坪林177毫米，其次則為台北市北投區大屯山169.5毫米，以及新北市翡翠水庫169毫米。

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氣象局持續針對16縣市發布大雨至豪雨特報，今日基隆北海岸及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北、南投、高雄、屏東、宜蘭、臺東地區及雲林至臺南山區有局部大雨發生的機率。

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹颱風七級暴風半徑略為縮小，但其暴風圈仍籠罩臺灣臺中以北及東北部、東部陸地，北部地區及中南部山區風雨持續中。入夜之開始宜花東地區降雨明顯緩和，台東由於位於背風側還需留意沉降作用，暴風圈籠罩的中部以北地區入夜後仍斷斷續續有雨，尤其近山區持續有雲系形成，中南部山區夜間也會有明顯雨勢，目前新竹、南投、大台北山區都已出現短延時強降雨，還請民眾特別留意。

至於未來天氣，伍婉華說，今天晚上到明天上午8時，中部、北部降雨今天深夜後開始緩和，但明天起受到颱風引入的西南風影響，中南部至恆春半島仍有局部大雨勢發生機率。且近日適逢大潮，沿海民眾還是要防積淹水。

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