阿里山高山茶香入味　奮起湖米餅吃出新口味

▲農糧署今年精選全國28家烘焙及食品業者，推出40款「米糧烘焙精品」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農糧署今年精選全國28家烘焙及食品業者，推出40款「米糧烘焙精品」，由產、官、學界專家徵選出外觀、口味及質感兼具的優質產品!嘉義地區新推出的【阿里山紅茶拿鐵夾心米餅】則榮獲行政院農業委員會農糧署「2021全國特色米糧烘焙精品獎」

▲ 阿里山奮起湖米餅獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，本次獲獎產品為【阿里山紅茶拿鐵夾心米餅】，是因為阿里山茶遠近馳名，擁有得天獨厚的地理氣候，尤其本次茶葉特別請 瑞里茗園茶葉 & 茶叄代 茶廠精製，選用海拔1000公尺以上的阿里山高山紅茶，以人工手採嫩葉，經過10道茶序繁工製成，將米餅融入阿里山紅茶內餡，吃起來口感酥脆，茶香甘甜綿密，更能聞到有著山頭氣的高山紅茶香，很開心能以嘉義家鄉在地特色產物來融入，讓阿里山茶更多元。

還有另一款【阿里山特濃米奶茶】，以台灣米入茶，不添加任何化學添加物，奶茶有著獨特米香氣與阿里山紅茶淡淡茶香，入喉溫潤滑順，創新奶茶新滋味也讓喝茶的年齡層更年輕化，鎖定年輕上班族群愛的奶茶來做研發，以米磨成粉來取代市售奶茶化學成分的糊精，打造單純無添加的米奶茶，搭配原本的口味有原味跟奶香、黃金米磚(口味有山葵、黑糖、海苔、咖哩)、寶寶米香棒三種，讓選擇更多元化。

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