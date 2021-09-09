強颱璨樹若登陸恐受威脅　專家評估「8類蔬果」風險大

▲8月上旬西南氣流豪雨影響，已造成中南部農業災情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許展溢／台北報導

強烈颱風璨樹逼近，中央氣象局表示，不排除有登陸機會，農糧署今（9日）表示，預計台灣11日至14日將受璨樹颱風或其外圍環流影響，此次評估受災風險較大的有8類，包括木瓜、香蕉和西瓜等，呼籲農民朋友不能不注意。

農糧署提到，受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成中南部農業災情，其中受損較嚴重作物包含木瓜、番石榴、龍眼、香蕉、短期葉菜、落花生、水稻等作物，請農友針對已受損作物加強防災措施，避免颱風再次造成葉面枯黃、落果、落花、著果率不良、水傷、落果、裂果等危害，影響收成。

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▲農糧署呼籲農民做好防範措施，避免颱風再次造成落果等危害，影響收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



農糧署表示，第二期水稻除台中及台南地區零星晚植稻外，餘均插秧結束，請農民應留意水深，必要時加強田間排水，雨後注意病害防治。另預估本次受災風險較大之作物為木瓜、香蕉、番石榴、番荔枝、西瓜、檸檬、瓜果類蔬菜、短期葉菜等，籲請農民提早做好防範準備。

至於已屆採收期的蔬菜及水果，農糧署指出，可利用颱風前或雨勢稍歇時儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨，大宗蔬菜如甘藍，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農糧署強調，已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。