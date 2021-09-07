玉山攻頂重鎮東埔山莊遲未開放　遭踢爆淪工寮！台大回應了

▲東埔山莊在降二級警戒後仍未開放，甚至淪為工寮，遭民眾投訴。（圖／翻攝當事人臉書）

記者高堂堯／南投報導

全國防疫二級警戒延長，玉山國家公園宣布園區內15處山屋將降載開放，但同處園區內的東埔山莊則持續封閉，近期還被山友發現承包商疑似在三級警戒期間，讓其他山區工程人員違規進駐，山莊淪為工寮，憤而投訴媒體；東埔山莊主管單位台大實驗林管處回應，已要求外包業者儘速清理消毒、還原住宿環境，希望能儘速比照玉山園區內山屋降載開放。

東埔山莊位於海拔約2500公尺的玉山國家公園內，接近塔塔加地區，山友在攀登玉山主峰線的前一晚，常選擇在此落腳夜宿，目前由主管單位台大實驗林管處委外經營，提供88個床位和餐點等服務。

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▲▼東埔山莊室內空間遭放滿施工機具、工人私人物品。（圖／翻攝當事人臉書）

不過隨著5月中防疫升為三級警戒、山屋全數應聲封閉，如今山友好不容易等到降級微解封，卻等不到東埔山莊重新開放，更有人日前途經山莊商借廁所時，發現室內空間竟被放滿施工機具、工人私人用品，還掛有白板寫上以「阿里山阿里山森林遊樂區水山線環狀步道新設工程─勞工衛生安全講習」為題的等多條入住守則，疑似被外包業者轉作工程單位宿舍之用。

山友批評，東埔山莊過去都以山友、公務或學術單位使用優先，現在不但淪為工寮，還有公器私用之嫌。

▲東埔山莊在降二級警戒後仍未開放，疑遭外包業者私下轉為工程單位宿舍。（圖／翻攝當事人臉書）

台大實驗林管處表示，對於東埔山莊委外廠商近日管理事項，造成山友之諸多不便，深表遺憾，目前正儘快釐清相關事實，也要求委外業者加強環境清理消毒工作；後續會依發生事實、政府規定及合約內容，進行相關懲處，也會加強對委外廠商之督導與內部稽核，希望繼續提供山友等優質之住宿環境與服務。



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