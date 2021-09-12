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大陸擬推「限高令」！禁蓋500公尺以上摩天大樓　決策責任終身制

▲▼北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸住房和城鄉建設部10日發布「關於加強超高層建築規劃建設管理的通知（徵求意見稿）」，擬規定城區常住人口300萬以上城市，不得新建500公尺以上超高層建築。目前，大陸已有5座超過500公尺高的摩天大樓，包括上海中心大廈、深圳平安國際金融中心、天津117大廈、廣州周大福金融中心和北京中國尊大廈。

《通知》表示，一些城市近年攀比建設超高層建築，盲目追求高度第一、形式奇特，脫離實際需求，抬高成本投入，加劇能源消耗，加大安全管理難度，並指各地要嚴格控制新建超高層建築，一般不得新建超高層住宅。

其中，城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150公尺以上超高層建築，不得新建250公尺以上超高層建築；城區常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250公尺以上超高層建築，不得新建500公尺以上超高層建築。

同時，為確保消防救援能力匹配，當各地相關部門審批80公尺以上住宅建築、100公尺以上公共建築建設項目，應送當地消防救援機構徵求意見。

《通知》又指，如果城區常住人口300萬以下城市確需新建150公尺以上超高層建築，應報省級住房和城鄉建設部門審查，並報住房和城鄉建設部備案。如果城區常住人口300萬以上城市確需新建250公尺以上超高層建築，省級住房和城鄉建設主管部門應結合抗震、消防等專題嚴格論證審查，並報住房和城鄉建設部備案覆核，其同時應按照《重大行政決策程序暫行條例》，作為重大公共建設項目報城市黨委政府審定，並實行責任終身追究。

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