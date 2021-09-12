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台北女帶2幼女吃「垃圾桶便當」他目睹好心酸　網一舉動超暖心　

▲▼母親、媽媽、母女、母子。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲網友看見一名女子帶著兩名女兒在路邊的垃圾桶找食物。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北松山區一名男網友表示，他11日在民生東路圓環看到一名女子帶著兩個可愛的小女兒，翻找垃圾桶內的便當盒來吃，讓他感到非常心酸。沒想到，該文PO出後，不少網友立刻貼出有待用餐的商家，並希望可以拿到這位媽媽的聯絡方式給予協助。

該名男網友在臉書社團「民生社區大小事」發文，表示他11日看到該名女子騎著u-bike帶著兩位很可愛的小女兒，將車停在某間餐館旁，留下兩個女兒顧車，獨自走去垃圾箱翻裡面的便當盒來吃，「這一幕真的讓人非常心酸（我當時有一段距離來不及去幫助她們），然後她們非常快速的離開了。」

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網友看完紛紛留言，「我之前也看過，希望她們能好好的唉」、「看此文很難過！如果生活可以求助社會局。社區裡也有很多餐家有待用餐可用。希望得到幫助」、「我們上次有拿吃的給她」、「她們通常在哪裡？我也想幫忙」。

許多熱心網友也貼出有待用餐的店家，希望注意到母女的網友可以幫忙告知，「我們早餐店願意每天提供免費早餐給需要的家庭，紅橘子健康店」、「新東街阿城鵝肉有提供待用餐」、「知己小館也有待用餐」、「阿成鵝肉有待用餐，請大家幫忙分享給需要的人」、「素匯雅集有跟佛光山人間福報配合送愛心便當、雖然是素食的、但很好吃喔」、「有特徵嗎？朋友在民生社區也是做吃的。不是待用餐行列的餐廳，但是還蠻常幫助弱勢。有特徵的話可以請他注意，他應該很樂意免費提供餐點」。

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