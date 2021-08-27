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郵差忙到一半手寫「暖心提醒」　他超感動！網見1行字卻背脊發涼

▲▼郵局,郵差,信件,掛號,郵寄,寄信。（圖／記者周宸亘攝）

▲郵差。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

郵差的工作相當辛苦，需要風雨無阻的四處奔波，不過，這位郵差在忙碌之餘，卻不忘停下腳步，寫一封暖心紙條提醒住戶「有蛇」竄進家園。郵差的舉動讓人相當感動，不過許多網友卻不禁背脊發涼，直呼「我想知道結果蛇有抓到嗎」、「我比較關心蛇後續行蹤」。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，他日前下班回家時，看到家外面放了一封信，當他仔細看完內容後，心中既感動又感謝。從圖片中可見，郵差手寫「住戶你好，我是郵差，有一條蛇（中等）爬進花園，請小心」。

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原PO看到這段話以後，忍不住直呼「人間處處有溫暖」，他推測這應該是竹北郵局的郵差所寫，很希望長官能夠知道員工的暖心善舉，並給予鼓勵。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲網友擔心那條蛇最後跑去哪。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「太讚了，做好自己的事外還這麼溫暖」、「別人家的郵差就是好」、「貼心！他大可以直接走掉，但他選擇提醒，或許真的就因為他的提醒讓大家多注意，而減少了傷害」、「這郵差真的好」、「感謝熱心郵差」、「優秀！快表揚這位好郵差」。

不過，也有不少網友覺得有點毛毛的，擔心表示「蛇有找到嗎」、「不是呀！花園有蛇欸」、「太可怕了～蛇」、「嚇爆」、「溫暖歸溫暖，但重點是蛇吧」、「還中等唷，至少也要說什麼顏色的吧」、「有抓到蛇嗎」、「請小心不要讓牠溜走了」。

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