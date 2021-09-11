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社會 社會焦點 保障人權

快訊／防璨樹釀災　新竹縣尖石+五峰鄉預防性撤離68人

▲防璨樹釀災　新竹縣尖石、五峰地區預防性撤離68人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲璨樹颱風來襲，新竹縣長楊文科召開工作整備會議。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

璨樹颱風暴風圈上午9點已接觸到恆春半島陸地，根據氣象局璨樹已減弱為中度颱風，但影響仍舊不容小覷，新竹縣政府於今(11日)下午5時在消防局3樓災害應變中心召開整備工作會議，應變中心各單位針對防災物資、機具、交通等整備狀況進行報告，所有應進駐人員與機具都已進駐完畢，此外，針對尖石、五峰鄉的洗腎、長照、孕婦等居民，縣府也進行預防性撤離68人，持續勸離4人。

楊文科說，雖然目前颱風減弱為中颱，依然不能輕忽，而且本縣也被列入陸上警戒範圍，山區也可能降下豪雨，請各單位嚴陣以待，做好萬全準備及救災物資整備，各項防災工作也要將防疫措施列入考量，達到安心及親民，也呼籲民眾也要做好防颱準備工作，盡量不要外出。

新竹縣衛生局表示，目前針對尖石、五峰鄉的洗腎、長照、孕婦等居民，進行預防性撤離68人，持續勸離4人。此外，今天已完成縣內4個大型接種站防颱措施，先暫時撤下棚架等硬體安置，明天縣內疫苗接種工作將與上班上課同步，若停班停課就停止接種。

社會處經盤點統整，目前縣內共有158處收容場所，已陸續通知各鄉鎮公所做好防災準備。

新竹後備指揮部表示，因應這次璨樹颱風，已做好各項災害準備工作，同時聯繫各區災防聯絡官，包括縣府、各鄉鎮市及災防區，共計18名，均已完成各項進駐前整備，待命進駐各級應變中心，另，轄內計新竹、湖口及五峰等4個災防區，共計686名兵力，機具有中型戰術輪車等44輛，均已完成預置兵力及機具整備，待命投入救災任務，確保國人安全。

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