璨樹颱風侵台　東眼山、拉拉山等森林遊樂區12日暫停開放

▲針對來勢洶洶的璨樹颱風可能帶來強風豪雨，新竹林管處宣布12日轄區包括東眼山、拉拉山、觀霧等國家森林遊樂區暫停開放，圖為東眼山森離遊樂區。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

新竹林區管理處指出，中央氣象局11日已發布璨樹颱風海上陸上颱風警報，陸上警戒區域範圍包含新北、桃園、新竹、苗栗等地區，管理處考量山區天候因素、聯外道路狀況與行車安全，為維護遊客旅遊安全，12日起轄區各國家森林遊樂區包括東眼山、拉拉山巨木區等暫停開放，籲請遊客切勿前往。

新竹區林管處宣布，11日下午2時起，各森林遊樂區遊客只出不進，12日起轄區包括內洞、滿月圓、東眼山、觀霧（含觀霧山莊）等國家森林遊樂區、拉拉山巨木區均預警性休園，火炎山生態教育館與轄區自然步道（含九九山莊）暫停開放，遊客請切勿前往。

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▲針對璨樹颱風可能帶來強風豪雨，新竹林管處宣布12日包括東眼山、拉拉山、觀霧等國家森林遊樂區暫停開放，圖為拉拉山巨木區。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

新竹林區管理處提醒，颱風期間請民眾暫勿前往步道與山區活動，以免發生危險。有關最新開、休園訊息與步道開放訊息，會即時公告於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)，若有任何訊息通報或旅遊問題諮詢，敬請電洽各國家森林遊樂區或新竹林區管理處查詢。

洽詢電話：

內洞國家森林遊樂區：（02）2661－7358；滿月圓國家森林遊樂區：（02）2672－0004。

東眼山國家森林遊樂區：（03）382－1505~6；觀霧國家森林遊樂區：（037）272917。

觀霧山莊：（037）268818；拉拉山巨木區：（03）391－2142。

新竹林區管理處：03-5224163。

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