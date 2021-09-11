GPS曝「詭跡」環保官查廠被塑膠　一招揪真相：可重罰1500萬

▲▼嘉義縣縣治特區營建工地多，廠商違規處理廢棄物違規處理遭環保局告發。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣近年推動多項重大建設，吸引人口進駐，也帶動建案蓬勃發展，大量的營建廢棄物如未依法處理，就有非法棄置的隱憂。嘉義縣環保局9日在縣治特區附近巡查時，發現某營建工地正載運廢棄物，進一步追查發現營建工程與清除機構未事先訂定契約，也未依法申報廢棄物流向聯單，已違反廢棄物清理法第31條、第36條及第42條相關規定，可處6千元至300萬元罰鍰。



該案經環保局人員10日進行深度稽查，運用GPS行車軌跡紀錄，發現車輛在中埔鄉附近停靠數日，該區域並無廢棄物處理廠，判斷可能有違法轉運廢棄物情形，惟廠區阻止稽查人員進廠，頂六派出所員警到場協助後，查獲違法私設廢棄物貯存場、現場業者操作機具進行廢棄物篩分作業的違規行為，經環保局蒐證後依廢棄物清理法第42條再予重罰。

環保局長張根穆強調，在「科技辦案、案件溯源」兩大原則下，針對轄內事業廢棄物業者深入勤查，產源事業如未透過申報廢棄物流向聯單且未與清除機構訂定契約，將衍生非法棄置案件，危害環境。



環保局強調，營建工地拆除建物或開挖出土時應合法清運，並確保清運業者將事業廢棄物及剩餘土石方運至合法場所處理，若有違法清運和傾倒廢棄物行為，將依廢棄物清理法第46條規定送辦，違規行為人最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金。

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