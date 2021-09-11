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爆紅「最美外送員」走歪！　拍成人雜誌、幫男人簽底褲

▲▼瑪麗亞羽（マリア友）。（圖／翻攝推特／翻攝自YouTube／マリア友チャンネル）

▲瑪麗亞羽（マリア友）當初因沒穿內衣跑外送迅速走紅。（圖／翻攝推特） 

記者葉國吏／綜合報導　

日本節目《ノブナカなんなん?》之前曾經介紹過一位女性外送員，因為被發現沒穿內衣激凸後迅速走紅，被日本網友封為是「最美外送員」。不過走紅她再也不外送了，而是開了YouTube頻道、拍攝一系列性感試穿影片。談到走紅後的煩惱，就是很多男粉絲都要求幫他們的內褲簽名。

這位被封為最美外送員的瑪麗亞羽（マリア友），其實本身就是一位混血模特兒，平時沒事會兼職跑跑Ubereats。不過就在2020年時被節目訪問美麗外送員單元時，被眼尖的觀眾發現她竟然沒穿內衣，藍色T-shirt底下明顯激凸，馬上在網路上走紅，甚至被封作「最美外送員」。

▲▼瑪麗亞羽（マリア友）。（圖／翻攝推特／翻攝自YouTube／マリア友チャンネル）

▲瑪麗亞羽（マリア友）現在拍攝許多性感穿搭影片。（圖／翻攝自YouTube／マリア友チャンネル）

事隔一年，節目再度訪問走紅的瑪麗亞羽，她談到目前的煩惱就是男粉絲太多，而且他們幾乎都會要求她「幫忙在底褲簽名。」瑪麗亞羽說，會有這現象似乎跟當初她沒穿內衣上節目有關。

不過瑪麗亞羽因為迅速走紅，她也在YouTube上開設頻道，並拍攝許多性感穿搭影片，現在她也因為接獲許多成人雜誌邀約拍攝，所以也不再兼職跑外送。

 

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關鍵字：

瑪麗亞羽マリア友

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