付完聘金才知「女友是阿嬤」！孫女已1歲　29歲男後悔：看不出來

▲小美承認有一個1歲大孫女。（圖／翻攝自河南廣播電視台民生頻道）

圖文／CTWANT

按照傳統習俗，通常女方家長會準備嫁妝，男方則是準備聘金。大陸河南一名丁姓男子半年前經媒人介紹認識女友，雙方決定走入婚姻，因此付了聘金，沒想到對方收完錢後竟消失；丁男之後才知道，原來對方謊報年齡，且還有一個1歲大的孫女。

根據《河南廣播電視台民生頻道》報導，29歲丁姓男子半年前認識了女友小美（化名），對方稱自己28歲，雙方相談甚歡，進一步決定結婚。丁男因此給了9.9萬（人民幣，約新台幣42.3萬元）聘金，以表誠意，沒想到錢給了之後，女友竟人間蒸發。

▲丁男氣炸。（圖／翻攝自河南廣播電視台民生頻道）

丁男姐姐氣憤表示，弟弟經由媒人認識小美，給了小美聘金後，對方又索要10.8萬（約新台幣46.3萬元）；她當下覺得不對勁，因此走訪鄰居了解情況，這才發現小美真實年齡為38歲，甚至還有一個小孩，且已經當阿嬤，孫女都1歲多了。

▲小美稱覺得丟人，所以前面才會神隱。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

丁男無奈地說，「小美一直說自己28歲，由於她身材嬌小，一打扮也看不出來，現在電話不接，訊息也不回。」對此小美母親回擊，「不管我女兒年紀多大，就是100歲，也是你情我願。」她強調，從沒見過聘金，也不知道女兒去哪裡了。但對於小美是否有一個女兒以及1歲大孫女，她一概不回答。

而當時介紹雙方認識的媒人表示，不清楚女方詳細情形，但確實有看到丁男拿錢給女方，只是不知道金額為何。丁男父親則氣炸，決定將走法律程序，討回公道。

至於小美的行為是否違法，律師黃允指出，如果並非基於婚戀，而是非法獲取他人利益為目的，行為符合虛構事實隱瞞真相等，或可涉嫌詐騙罪。

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