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阿嬤塞「一點東西」到行李箱！孫準備離家愣住　上千北漂族淚崩了

▲▼示意圖,老人,獨居,疫情,年長,高齡,社會,關愛,健康,照顧,陪伴,醫療（示意圖／123RF）

▲不少長輩都相當寵愛自己的孫子。（示意圖／123RF）

網搜小組／閔文昱報導

天下最疼孫的應屬阿嬤了！一名北漂網友近日表示，最近他從家鄉準備要回台北時，阿嬤特別說有「一點」東西要讓他帶回去，結果這名網友一看行李箱瞬間被眼前的景象嚇傻，將畫面PO上臉書，不少網友看了後，也紛紛感到一陣鼻酸。

一名男網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文分享表示，自己準備要回台北了， 阿嬤說有一點東西要讓他帶回去，結果他PO出照片，只見行李箱兩邊都已被塞爆，除了許多麵條、蔬果外，還有不少塑膠袋和報紙包裹的食材，講整個行李箱看起來滿到不能再滿，令原PO直呼，「她現在還在翻冰箱，我不知道要不要告訴她我的衣服沒地方放…」。

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▲一名北漂族準備回台北前，被阿嬤的暖心舉動感動了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友PO出照片顯示，行李箱被阿嬤整個塞滿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章曝光後，吸引3000多名網友按讚，紛紛留言，「那是阿嬤滿滿的愛~再去買個行李箱」、「阿嬤的愛心一定要扛回去，你的衣服先冰阿嬤家冰箱」、「衣服用宅配就好了，阿媽的愛要帶著」、「建議把阿嬤帶回台北，不然不會煮阿」、「阿嬤捨得花在孩子孫子身上，但是卻不捨得花在自己身上」、「出讓阿嬤嗎？大家搶」。

另外，也有不少網友想起自己的阿嬤，「我想我阿嬤了，她在世的時候每次我要回台北她也總是要我帶一堆食物回去」、「如果我還有阿嬤把我行李箱塞這樣子，要我扛5個行李箱我都願意」、「好想我阿嬤」、「我曾經拿行李箱裝6顆鳳梨，手差點斷掉」、「當年讀大學收假回學校的時候，我阿嬤也這樣，要不是我一直說我提不動，阿嬤才有所控制」。

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