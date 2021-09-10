買烤糯米玉米變成「黃玉米」！老闆娘一聽氣炸：你又不回來換

▲民眾控訴店家，買烤糯米玉米，回家一吃竟是黃玉米。（圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一位民眾到屏東潮州知名的烤玉米攤消費，購買2支糯米玉米，付了150元，沒想到回家一吃，才知道拿到的是價格只有一半的黃玉米，傻眼指控店家欺騙。對此，老闆娘則憤怒回應，那是因為拿錯，顧客可以拿回來換，直接PO文公審相當不可取，「又不是說你拿回來，我不換給你或是怎樣。」

這位民眾上網投訴，他購買價格較高的糯米玉米，因為趕時間，挑了2支已經塗上醬料的，沒想到回去一咬，發現口感乾硬，洗掉醬料才知道，拿到的是一般黃玉米。

民眾認為，一般黃玉米與糯米玉米相比，價格便宜許多，買了高價玉米，拿到的卻是便宜的，老闆是不是有欺騙的嫌疑。

▼老闆娘憤怒回應，只是不小心拿錯，顧客不回來換，直接PO上網，「這樣對嗎？」（圖／《東森新聞》）

對此，玉米攤老闆回應，她事先烤起來放，因為已經刷上醬料，才不小心拿錯，由於當時是颱風期，糯米玉米價格較貴，才會報價1支80元、2支150元。

老闆相當憤怒，若真的拿錯了，顧客可以拿回來換，「又不是說你拿回來，我不換給你或是怎樣，你都沒有拿回來，就直接PO上去，這樣對嗎？」

對於價格的部分，蔬果攤攤販說明，目前並非糯米玉米的產季，因此價格較貴，若是在盛產期，價格就與黃玉米差不多，甚至更便宜。至於雙方爭議該如何解決，則待進一步協商。

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