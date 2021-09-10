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補班日遇強颱「璨樹」來襲　王鑫基：應留意颱風天出勤工資工時規定

▲台南市勞工局長王鑫基表示，補班日倘遇颱風來襲，有關勞工出勤及工資計算，雇主仍應依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基表示，補班日倘遇颱風來襲，有關勞工出勤及工資計算，雇主仍應依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年中秋節為9月21日，不少事業單位經徵得工會或勞資會議同意後，採「比照政府行政機關辦公日曆表」的出勤模式，形成中秋4天連假，而9月11日為補班日，惟強烈颱風「璨樹」逼近，預計11日接觸台灣陸地，衍生補班日可能受颱風來襲影響出勤。

▲台南市勞工局長王鑫基表示，補班日倘遇颱風來襲，有關勞工出勤及工資計算，雇主仍應依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，颱風期間，外出工作有風險，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量，勞工於補班日有出勤之事實，雇主就應該給薪，勞工如未出勤，雇主可不給薪資，但不得做出強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。此外，勞工局職安健康處10日已積極派員前往協助事業單位防颱作業，提醒雇主應確實依職業安全衛生法相關規定，對颱風期間易發生職災之作業加強各項安全應變措施，以避免勞工發生職業災害。

王鑫基表示，因補班日遇強颱來襲衍生可能停班疑慮，10日勞工局諮詢電話量接踵而來，為避免事業單位因不熟悉法令定而不慎觸法受罰，影響勞工權益，特別提醒經徵得工會或勞資會議同意，採「比照政府行政機關辦公日曆表」的出勤模式的事業單位，11日補班日倘遇颱風來襲，有關勞工出勤及工資計算，雇主仍應依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。至於應雇主之要求而外出上班之勞工，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

▲台南市勞工局長王鑫基表示，補班日倘遇颱風來襲，有關勞工出勤及工資計算，雇主仍應依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長補充說明，於天然災害發生期間，如勞工發現出勤可能危害生命安全，得依職安法第18條第2項規定，向雇主說明後，行使「退避權」之權利，亦即勞工可自行停止工作退避到安全場所，惟雇主可不給付這段時間的工資，但雇主不可未經勞工同意強迫出勤。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，颱風豪雨來襲，國內營造工程及廣告物外牆施工架，經瞬間的強風、豪雨等襲擊，可能造成物體飛落及倒、崩塌等危害，危及勞工及社會大眾安全，勞工局職安健康處10日已積極派員前往協助事業單位防颱作業，並提醒雇主應在颱風來臨前後注意以下相關安全防護事項：食品外送：食品外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間(如颱風天等)，即應停止從事食品外送作業。
鄰水作業：在有發生水位暴漲或土石流之虞之地區作業者，應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。邊坡擋土：應使邊坡保持安全的傾斜，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。營造工程：實施施工架及施工構台、擋土支撐、模板支撐架等之安全檢查，以確認無墜落及倒塌、崩塌之虞。屋頂作業：大雨、颱風過後，易造成建築物屋頂破損或漏水等情形，每年因屋頂修繕造成墜落災害案件多，應嚴防屋頂作業墜落災害，施工安全應注意安全通道、踏板、護欄、上下設備、安全網、安全帶等防護設施。

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