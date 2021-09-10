　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

▲廣東與澳門將在橫琴建設深度合作區。（圖／澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院近日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，在粵港澳引起許多討論。澳門特首賀一誠10日強調，澳門政府永遠不會強迫居民到橫琴發展；另外，經過與北京長時間的討論，已確定所有在澳門可以接收的網頁，在合作區內都可以照常接收，除了部分具有極端色彩的內容以外，均不用特別「翻牆」。

根據港媒報導，賀一誠表示，合作區致力打破技術、人才、資金和信息等要素跨境流動的限制，促進規則制度體系銜接澳門、接軌國際，為市場一體化和要素便捷流動作出積極探索，「特區政府將與廣東省共同努力，按期實現《總體方案》所訂定的發展目標，不斷提升合作區綜合實力和競爭力，成為粵港澳大灣區高質量發展的試驗田和新一輪對外開放的新標桿。」

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

賀一誠提到，兩地政府經過研究討論，形成了合作區開發管理機構、開發執行機構、屬地派駐機構的組建方案，並已上報中央粵港澳大灣區建設領導小組，「澳門政府已選拔了一批年輕、有能力、熟悉兩地事務的公務員，派到執委會參與工作。」

賀一誠指出，在政策研究方面，兩地政府成立的組織、通關、財稅、金融、法律、體改等六個專項小組和珠海屬地工作組，均已建立了聯絡員機制，並多次舉行對接工作會議，「下一階段，將會按照《總體方案》的政策規劃，共同研究推進各項具體政策的出台和落實。」

另外，在回答媒體提問時，賀一誠強調，澳門政府永遠不會強迫居民到橫琴發展，「你對橫琴沒有信心的話，我不會一定要你去橫琴發展，這一定要是自願的。」

賀一誠還說，經過與北京長時間的討論，已確定所有在澳門可以接收的網頁，在合作區內都可以照常使用，不用特別「翻牆」，除了部分具有極端色彩的內容、政治內容，以及色情內容，「這是一個特別的區域，不用翻牆，可以上臉書，所有澳門可以接收的網頁都能接收，除非是很反對中國共產黨的、政治上的、黃色的等等，會有所防備。」

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
明天是否上班上課？　5縣市宣布了
快訊／鶯歌兇殺案！狠男水果刀猛刺前妻　她倒血泊死亡
吊車翻落畫面曝！壓毀4車母女慘死　眾人嚇壞逃命
恐怖畫面曝！他求復合引爆汽油　前女友「衣服炸碎噴飛」80%燒
男友忘掛斷藍芽耳機！　她聽到「真實對話」淚崩分手
快訊／搶第一槍宣布！　這縣市明天正常上班上課
各地風雨時程出爐！璨樹「暴風圈明午觸陸」　大台北等3區雨最猛
快訊／松山某確診國中生「外婆住板橋」　不排除地緣關係
情侶自撞斷兩截！21歲富家女「拋3歲兒」私奔　家屬悲慟接死訊
快訊／自購45.8萬劑AZ來了！　華航15：37抵桃機
快訊／柯文哲宣布：河濱烤肉不用想了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

煮「超香蘑菇湯」！祖孫3人喝完中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

陝西山體滑坡恐怖景象曝！多間民房被泥沙掩埋「河流變堰塞湖」

釣魚誤觸高壓電！男衣服瞬間炸裂　「臉燒到焦黑」頭髮全沒了

習近平致電拜登慰問美國颶風災民　引陸遊詩籲中美關係儘快回正軌

整爛客人臉還打人！短裙女老闆「露底褲狂嗆」不讓人活著離開

傳大陸將暫停新款網遊審批　網易CEO闢謠：假消息！

NASA華裔科學家遭指「間諜」　美「中國行動計畫」首案宣判無罪

陸氣象預報：璨樹可能是「狠角色」　不登陸也會帶來「大風雨」

「再動就弄死你」　半裸醉漢電梯內勒脖強吻陌生女子

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

煮「超香蘑菇湯」！祖孫3人喝完中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

陝西山體滑坡恐怖景象曝！多間民房被泥沙掩埋「河流變堰塞湖」

釣魚誤觸高壓電！男衣服瞬間炸裂　「臉燒到焦黑」頭髮全沒了

習近平致電拜登慰問美國颶風災民　引陸遊詩籲中美關係儘快回正軌

整爛客人臉還打人！短裙女老闆「露底褲狂嗆」不讓人活著離開

傳大陸將暫停新款網遊審批　網易CEO闢謠：假消息！

NASA華裔科學家遭指「間諜」　美「中國行動計畫」首案宣判無罪

陸氣象預報：璨樹可能是「狠角色」　不登陸也會帶來「大風雨」

「再動就弄死你」　半裸醉漢電梯內勒脖強吻陌生女子

工研院、三菱日聯銀行簽MOU　佈局台日半導體合作新商機

台南3都更案端權利變換吸建商　換500戶公營住宅

「是未知子！」米倉涼子訪台被認出來　狂買台灣鳳梨：期待吃到它

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

解凍了！陽岱鋼相隔306天一軍先發　第一棒戰中日龍

補班日遇強颱「璨樹」來襲　王鑫基：應留意颱風天出勤工資工時規定

Delta病毒來襲！中市成立騎樓巡查隊　中秋連假勸導違規民眾

日本愛知縣音樂季人山人海　已知14人確診

楊敬敏簽複數年約「保留轉教練彈性」　目標再打2到3年

強颱璨樹逼進！全聯限時泡麵、生鮮促銷　超市量販拉高備貨1-3成

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

大陸熱門新聞

陸預報：璨樹是狠角色　不登陸也帶來大風雨

野菇煮飯吃　外婆媽媽女兒全毒死

女大生月拿4300嫌少！怒噴爸餓死我算了

60歲阿嬤凌晨打排位　網驚：我奶常山趙子龍

習近平宣布：捐1億劑疫苗給發展中國家

整形診所女老闆打客人！露底褲嗆「蓋布袋」

終於玩到遊戲！陸青少年租帳號2小時140元

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

總統聲援藝人張鈞甯　國台辦回應

釣魚誤觸高壓電　男瞬間被炸焦黑

「再動就弄死你」　半裸醉漢電梯內勒脖強吻陌生女子

「我是一個反面教材」 胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

涼麵加罌粟粉！黑心攤認了：疫情扛不住

更多熱門

相關新聞

騎士違規上人行道　突推警翻牆逃逸慘摔原因曝光

騎士違規上人行道　突推警翻牆逃逸慘摔原因曝光

北市內湖警方在巡邏時，發現1台機車違規騎上人行道，隨即上前將車攔下盤查，發現男子竟然謊報身分，追問生日也答不出來，男子見事跡敗露推開警方逃逸，雙方展開追逐，最後男子翻牆想逃結果自摔，事後警方查出男子因殺人未遂未執行遭發布通緝。

澳門爆4例Delta確診　展開全民核酸檢測

澳門爆4例Delta確診　展開全民核酸檢測

澳門一對夫婦PCR陽性！　有珠海等地旅行史

澳門一對夫婦PCR陽性！　有珠海等地旅行史

澳門立法會21名參選人「不宣誓效忠」被取消資格

澳門立法會21名參選人「不宣誓效忠」被取消資格

澳門立法會選舉　傳非建制派候選人全被DQ

澳門立法會選舉　傳非建制派候選人全被DQ

關鍵字：

粵澳深度合作曲翻牆橫琴澳門

讀者迴響

熱門新聞

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

颱風假機率提高！最快午後發陸警

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面