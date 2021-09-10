粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

▲廣東與澳門將在橫琴建設深度合作區。（圖／澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院近日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，在粵港澳引起許多討論。澳門特首賀一誠10日強調，澳門政府永遠不會強迫居民到橫琴發展；另外，經過與北京長時間的討論，已確定所有在澳門可以接收的網頁，在合作區內都可以照常接收，除了部分具有極端色彩的內容以外，均不用特別「翻牆」。

根據港媒報導，賀一誠表示，合作區致力打破技術、人才、資金和信息等要素跨境流動的限制，促進規則制度體系銜接澳門、接軌國際，為市場一體化和要素便捷流動作出積極探索，「特區政府將與廣東省共同努力，按期實現《總體方案》所訂定的發展目標，不斷提升合作區綜合實力和競爭力，成為粵港澳大灣區高質量發展的試驗田和新一輪對外開放的新標桿。」

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）



賀一誠提到，兩地政府經過研究討論，形成了合作區開發管理機構、開發執行機構、屬地派駐機構的組建方案，並已上報中央粵港澳大灣區建設領導小組，「澳門政府已選拔了一批年輕、有能力、熟悉兩地事務的公務員，派到執委會參與工作。」

賀一誠指出，在政策研究方面，兩地政府成立的組織、通關、財稅、金融、法律、體改等六個專項小組和珠海屬地工作組，均已建立了聯絡員機制，並多次舉行對接工作會議，「下一階段，將會按照《總體方案》的政策規劃，共同研究推進各項具體政策的出台和落實。」

另外，在回答媒體提問時，賀一誠強調，澳門政府永遠不會強迫居民到橫琴發展，「你對橫琴沒有信心的話，我不會一定要你去橫琴發展，這一定要是自願的。」

賀一誠還說，經過與北京長時間的討論，已確定所有在澳門可以接收的網頁，在合作區內都可以照常使用，不用特別「翻牆」，除了部分具有極端色彩的內容、政治內容，以及色情內容，「這是一個特別的區域，不用翻牆，可以上臉書，所有澳門可以接收的網頁都能接收，除非是很反對中國共產黨的、政治上的、黃色的等等，會有所防備。」