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萬人擠爆日本音樂祭！脫罩狂歡嗨喝清酒　零社交距離畫面惹怒政府

記者葉睿涵／綜合報導

正處於「緊急事態宣言」下的愛知縣，29日舉行了為期2天的夏日音樂祭「波物語」（NAMIMONOGATARI），現場聚集了萬人參與，不止未保持社交距離與戴口罩，主辦方更在場內供酒，引發各界撻伐。愛知縣知事大村秀章30日在記者會上痛批主辦方，也明令禁止相關單位再次使用活動設施。

▲▼夏日音樂祭「波物語」。（圖／翻攝自推特／@9SPVGpLSewnEcJo）

▲夏日音樂祭「波物語」不甩防疫規定，讓上萬人未保持社交距離、脫下口罩狂歡。（圖／翻攝自推特／@9SPVGpLSewnEcJo）

綜合日媒報導，從網路流出的影片可見，29日在愛知縣舉行的「波物語」夏日音樂祭有近萬人參與，現場人頭洶湧，完全無法拉出社交距離，更有不少人不甩防疫規定，直接拉下口罩大聲嗨唱。另一支影片則可見未戴口罩表演的歌手為了炒熱氣氛，走到台前與觀眾互動，彼此之間還有許多肢體接觸。

影片曝光後，不少人痛批參與者與主辦方未遵守防疫規定，甚至還爆出有觀眾因為害怕染疫，事前退票遭拒的醜事，讓「波物語」的形象直墜谷底。報導稱，按照縣政府的標準，該場地的容量應低於5000人，賣出了至少8000張門票的「波物語」顯然已違反政府規定。

▲▼夏日音樂祭「波物語」。（圖／翻攝自推特／@hagetomato_life）

▲「波物語」的場地在防疫情況下只能容納5000人，現場人潮明顯不合規定。（圖／翻攝自推特／@hagetomato_life）

日本愛知縣知事大村秀章在30日的記者會上憤怒表示，「波物語」主辦方未貫徹新冠防疫措施，還在現場提供清酒等酒精飲料，「完全是極度惡質的活動」，因此向主辦方提出抗議。大村秀章也宣布，由於主辦方無視防疫規定的表現「令人遺憾」，未來將不再出借相關活動設施給該單位。

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