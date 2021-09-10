女懸15樓...警所長認乾妹勸4hrs　單手伏地挺身12下喊：哥幫妳

▲有名女子深夜到15樓企圖跳樓，警所長軟硬兼施終於救回。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市人來人往的忠孝路夜市昨晚9點多突然開進消防車、警車，引起一陣騷動，原來是一棟大樓15樓上有名女子企圖跳樓，警消到場苦勸不成，僵持近4個小時，轄區正義派出所所長廖俊賓急中生智，利用研究所學到的危機處理，軟硬兼施，連哄帶騙，終於勸下為情所困的40多歲張姓女子，並且強制送醫以免再犯。

消防人員昨晚9點45分獲報，有女子在大樓15樓企圖跳樓，經出動信義及西屯分隊，消防車5輛、救護車1輛、氣墊和人員17名前往搶救，由於正在夜市旁，引起夜市人潮仰頭觀看。

廖俊賓上樓後，得知張女是因為男友離開，一時想不開才要尋短，開始好言相勸，但張女情緒都很激動，一直叫喚男友名字，要他回來，員警買了消夜和礦泉水試圖安撫，但張女毫無回心轉意，隨著時間一分一秒過去，已接近隔天午夜1點，僵持近4小時，廖擔心張女體力不濟，隨時都有墜樓危險，於是使出殺手鑭。

廖俊賓先是語帶恐嚇的說，如果真跳下去，腦漿四溢，面目全非，男友更不可能回來，會另結新歡，後來見張女情緒略有鬆動，開始溫情攻勢，願意認作乾妹妹，全力保護她，不會像落跑的男友，毫無男子氣概，廖當下還單手伏地挺身12下，只為了證明他體力好，值得依靠，最後甚至還下跪，只求能走下女兒牆。

據了解，張女留學美國，家境不錯，後來車禍腦部開過刀，男友一不見，就大哭大鬧，男友回來了，又破涕為笑，2人甜甜蜜蜜的吃飯，這次強制送醫，希望能得到治療，不要讓類似事件再度發生。

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