60歲阿嬤凌晨打排位！《王者榮耀》瘋租帳號　網驚：我奶常山趙子龍

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸官方祭出史上最嚴網遊禁令，未成年人只有週五、週六、週日能玩1小時的網路遊戲，但上有政策、下有對策，各大市場平台立刻掀起「租號」、「買號」風潮，以此繞過監管機制，形成灰色產業鏈，讓「花33元（約新台幣141元）租號打2小時王者榮耀」衝上微博熱搜，還有多起疑似家長「代刷臉」爭議，引發關注。

大陸國家新聞出版署日前發布「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，要求遊戲業者要祭出限制，並嚴格落實帳號「實名制」，讓未成年玩家只能在週五到週日的晚上8點到9點間遊玩。

不過，許多未成年人拿家長身分實名制上網早就時有所聞，加上近來不少業者抓緊商機，紛紛推出帳號租借、販售服務，讓政策備受挑戰。官媒《央視網》批評，網路上可以通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網遊，遊戲帳號租賣已形成「灰色產業鏈」。

官媒記者實際操作，隨機選了一家電商平台，輸入「租號」、「遊戲帳號」等關鍵字，頁面隨即彈出大量相關店鋪，而且各種熱門網遊一應俱全，包括騰訊旗下的《王者榮耀》、網易發行的《永劫無間》，只要花費人民幣33元租2小時帳號，並依店家指示，就能順利進入遊戲介面，全程未觸發任何認證機制。

對此，遊戲巨頭「騰訊遊戲」回應，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務，「8月30日關於未成年人防沉迷的最新規定出台後，騰訊予以了堅決落實。」

除此之外，微博這2天也瘋傳「六旬老人凌晨三點打排位拿5殺」，被質疑可能是代孫子「刷臉」通過人臉辨識。從查詢身分的介面截圖中可見，林姓奶奶證件號寫著「1961」年出生，讓PO文網友不禁調侃「60歲花甲奶奶老太太，凌晨3點排位用趙雲拿5殺，讓騰訊陷入沉思。」

騰訊遊戲9日火速回應，高度關注網傳「六旬老人凌晨三點排位」一事，並迅速展開核實工作，經過近3天篩查比對，目前已成功鎖定到1個遊戲帳號，並作出說明：

一、從今年3月至今，該帳號屢被判定為疑似位成年人操作，前後共計17次觸發並全數通過「騰訊健康系統的人臉識別驗證」，系統反饋結果，比對公安權威數據源均保持一致，甚至在9月1日防沉迷新規生校後，該帳號仍有2次通過人臉識別的紀錄。

二、從技術手段和實驗結果來看，系統認為是「本人」在進行遊戲，至於現實中是不是「他人代過人臉」，騰訊無從判斷，也沒有相關權限透過企業後台數據以外的管道進一步確認。

許多網友紛紛笑說，「真正的我阿嬤都比你強」、「我奶常山趙子龍」、「誰規定60歲不能打遊戲通霄」、「60歲老人玩遊戲是為了防止老年癡呆症」、「難道還沒人發現，沒了小學生後，匹配到的隊友還是一樣坑嗎」、「如果刷17次人臉都通過，那是不是本人真的沒那麼重要了...」

事實上，《江蘇新聞》近日才報導，四川一名母親發現銀行9萬5000元人民幣不翼而飛，一查才發現是16歲女兒利用她的帳號登入網路遊戲，把錢拿去儲值，讓她不禁哽咽「這是我所有積蓄」，立刻要求業者退費。不過，由於帳號實名認證是成年人，因此遭業者拒絕。

▼騰訊迅速回應、處理「六旬老人凌晨三點排位」。（圖／翻攝自微博）