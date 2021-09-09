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擦鵪鶉蛋「黑褐色斑點」竟消失！網驚「難道是屎」　內行曝真相

▲▼原來鵪鶉蛋表面的黑褐色斑紋可以擦掉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鵪鶉蛋上的斑點竟可以擦掉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

「烤鳥蛋」是夜市常見小吃美食，這些蛋的來源正是表面布滿黑褐色斑點的鵪鶉蛋。近日大陸一名網友分享表示，家裡養的鵪鶉下蛋了，結果她輕輕一擦，竟將蛋上的斑點擦掉了，擦完後就和普通雞蛋一樣，表面呈白色、光滑狀，讓她相當驚訝。文章一出引發網友熱議，還登上微博熱搜，同時也引出內行人解答。

大陸網友「cherry」在微博上發文表示，家裡養的兩隻鵪鶉最近開始下蛋，她原本只想簡單清潔蛋殼表面髒汙，沒想到這一擦，沒想到竟發現可以將鵪鶉蛋上的斑紋通通擦掉，整顆鵪鶉蛋直接變成一顆「白蛋」，讓她錯愕不已，並與未擦拭的鵪鶉蛋進行對比，畫面一曝光隨即引爆網友熱議，「鵪鶉蛋的花紋原來可以擦掉」關鍵詞甚至登上微博熱搜，累計至今已有1.1億次點閱、1.2萬則討論。

▲▼大陸網友將鵪鶉蛋表面的黑褐色斑紋擦掉後，直接變成一顆「白蛋」。（圖／翻攝自微博／神店通缉令）

▲大陸網友將鵪鶉蛋表面的黑褐色斑紋擦掉後，直接變成一顆「白蛋」。（圖／翻攝自微博／神店通缉令）

不少人好奇，既然可以擦掉，那鵪鶉蛋上的這層黑褐色斑紋到底是什麼，驚呼「該不會是屎吧？」就有內行人指出，這些分佈於表面、不規則的斑紋其實是蛋經過鵪鶉的輸卵管排出時，正好碰上輸卵管分泌色素的時刻，色素附著在蛋殼表面，才會呈現黑褐色，因此鵪鶉蛋一但經過水洗或浸泡，他表面的色素自然就會脫落，是正常現象。

答案一出令網友們大呼驚奇，紛紛留言表示，「謝謝，明白了，沒用的知識又增加了」、「但要是把花紋擦幹凈了賣大家估計都不認得了」、「怪不得賣牙膏的都喜歡刷鵪鶉蛋」、「奇怪又沒用的知識增加了」、「或許這就是美妝蛋吧」。

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