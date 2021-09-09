高端業績大爆發！高端總經理陳燦堅：告別本夢比　開創本益比

基隆市林右昌在線上記者會指出，市府規劃將在15日至17日針對已施打過第一劑AZ疫苗之75歲（原住民65歲）以上長者施打第二劑AZ疫苗，疫苗接種通知書在9、10兩日將由區里辦公處送至長者家，請大家按照規劃的時間、地點前往各區的集中施打站接種疫苗。