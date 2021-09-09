高端業績大爆發！高端總經理陳燦堅：告別本夢比　開創本益比

▲高端總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供，下同）
生活中心／綜合報導
高端疫苗 (6547)今日盤後公布8月營收財報，營收約七億二千八百萬元，開始邁入大豐收的起點。預估九月也會有相同水平的營收，今年第三季確定能轉虧為盈。
去年新冠疫情爆發後，全球醫療產業紛紛積極投入新冠肺炎藥品及疫苗研發，隨著研發成果陸續問世與應用，多家疫苗生產商進入業績兌現期，獲利成長三級跳，像是BNT、莫德納，今年以來漲幅分別達421%和333%。高端也在台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療指數成份股比重，步步高升，暫居第二位。
國產疫苗公司高端在取得EUA正式量產的催化下，終於擺脫長達九年苦守寒窯的處境，從投資人戲稱的本夢比公司，蛻變成為本益比的獲利企業，後市可期。
同一時間，高端原設定在腸病毒疫苗市場的計劃也已捎來捷報；高端研製開發多年的腸病毒71型(EV71)型疫苗，在6月成功解盲，成為全球唯一完成第三期多國多中心臨床試驗的腸病毒疫苗，包括安全性、免疫生成性、疫苗保護力三大指標結果都合於預期，已經著手向國內及其他國際藥證主管機關提出疫苗新藥藥證申請，預計在明年取得藥證。
腸病毒71型(EV71)病毒是台灣、中國大陸及東南亞具高盛行率的傳染性疾病之一，高端總經理陳燦堅指出，每年市場約有1,000萬劑需求，等同約800億台幣的疫苗產值。在尚未爆發新冠肺炎疫情前，高端已多年投入大量資源積極研發腸病毒疫苗，終於開花結果，對公司獲利不啻又一劑強心針，可謂雙喜臨門。
全球疫情一波波的蔓延，新冠疫苗要再加強第三劑已是趨勢，未來更可能要每年固定施打。隨著全球疫苗需求強勁，高端指出，公司在成功獲利之際，會更投入後續研發，以取得歐盟認證。高端總經理陳燦堅表示，因為美國是武漢肺炎疫苗的生產和輸出大國，難有高端疫苗滲透的空間，國際市場上將先鎖定非富裕國家市場，像是目前中南美、東南亞等地區國家都已陸續洽談訂單，只要衛福部核准，有望年底前出貨，開啟國產疫苗外銷的第一步。
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