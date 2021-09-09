剛畢業月薪24K被討「1萬孝親費」！她結婚買房夢碎：爸媽又不缺錢

▲月薪2萬4，被要求1萬孝親費。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

許多人每個月的固定支出會包含一筆「孝親費」，正常是在不過度影響自己生活的前提下，把部分收入給爸媽使用，但如果是月薪24K每個月卻要付10K給爸媽，這樣合理嗎？

一名女子在臉書社團「爆怨公社」指出，她是剛畢業的社會新鮮人，目前月薪2萬4000元，平時住在家裡，分擔部分水電費與伙食費，計畫之後要慢慢存錢買機車、保險以及進修，在開銷吃緊的情況下，媽媽還要求每月1萬的孝親費，讓她大喊吃不消。

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▲原PO付完孝親費就荷包見底。（示意圖／123RF）



原PO和媽媽討論，希望孝親費可降至5000元，家裡的必要開銷也會一起分擔，媽媽聽完卻怒斥「你住家裡又不是外面租房子，也不是外食族，為什麼不給一萬！」令原PO也跟著怒火中燒，爸媽平時靠收租維生，明明也不缺她這1萬元，而且她和男友有結婚、買房的打算，每月還要給1萬孝親費根本存不到錢。媽媽卻更生氣地反駁，「現在買房子，如果你們分手，妳的錢就要不回來！」並灌輸原PO應該要給男生扛經濟壓力的刻板印象，母女倆為此爭論不休。

多數網友不認同原PO家人的做法，認為1萬太強人所難，「如果生小孩是為了長大拿錢，那乾脆不生比較好」、「孝親費本來就是量力而為，父母也不該用親情勒索」、「其實沒結婚住家裡，一個月給10000元家用真的不多，根本問題在於月薪太低的普遍現況」、「月休5天還只有24k不合法啊啊~慣老闆凹了妳三天的加班費！快逃啊～」、「不是孝親費的問題，是工作薪資的問題...換份工作吧。」