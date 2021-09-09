殺人未遂通緝犯逃南部狂躲15年　栽在「沒繫安全帶」狼狽落網

▲通緝犯黃男躲了15年，最後栽在開車沒繫安全帶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名44歲的黃姓男子為傷害致死、殺人未遂的通緝犯，隱姓埋名逃亡到南部躲了15年，不過，昨天開車時沒關車窗，也沒繫安全帶，遭到眼尖警方攔查，才坦承自己被通緝的身分，隨後遭到上銬逮捕。

高雄楠梓警分局翠屏所警方昨（8）日巡邏時，看見一台自小客貨駕駛車窗未關，眼尖發現駕駛未繫安全帶，便示警攔查要求出示證件。不過，駕駛第一時間下車接受檢查時先報出姓名，由於他身體不由自主狂顫抖，且黃某某的名字被警方發現「臉部特徵差很大」。

警方再詢問男子「有喝酒嗎？」，該男否認「沒啦！沒喝」，身體卻不由自主狂抖，警方隨後要求副駕駛座友人男子出示證件，才赫然發現駕駛男子是謊報友人資料，這時駕駛一副狼狽樣、低頭不語。

▲通緝犯黃男躲15年，栽在沒繫安全帶，遭到警方上銬逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

憑著多年敏感度及辨識能力經驗，警方直接問駕駛「什麼案件，沒去報到，自己講」，男子一臉驚訝，才終於坦承自己被通緝長達15年，隨後遭到警方上銬逮捕。

經查，44歲的黃男為2006年板橋地檢署、2007年板橋地院所發布的傷害致死、殺人未遂通緝犯，他向警方供稱「15年前案發後，不願面對司法，所以四處躲藏，隱姓埋名逃到南部，這15年間每天過著提心吊膽生活」。

黃男原以為自己能躲過追訴期，殊不知最後因為沒繫安全帶栽在警方手裡，在警方第一時間盤問的時候，他也自知無法欺瞞，全案依法解送板橋地檢署歸案。