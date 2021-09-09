氣象局證實！璨樹路徑「像重創台灣的莫蘭蒂」　當年死傷63人

▲璨樹颱風路徑修正，不排除登陸機會。（圖／氣象局，下同）

記者崔至雲／台北報導

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明想到曾重創台灣的強颱「莫蘭蒂」。他表示，2016年的莫蘭蒂颱風，可說是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，與璨樹路徑類似。對此，氣象局表示，路徑上確實有點類似，但璨樹路徑變化仍大，是否會真如莫蘭蒂一樣掃台還需觀察。

彭啟明分析，由於太平洋高壓正西伸過來，璨樹過去都沿著高壓的下緣前進，周五開始高壓也有逐漸東退減弱趨勢，這也讓颱風在接近呂宋島的時候北轉的機會增高，到底未來路徑趨勢是偏向南海、台灣海峽、台灣本島或是東半部北上，這都還有相當高的不確定性；主要是高壓在周五之後到周末，東退減弱後，台灣附近將進入一個較缺乏導引氣流的環境，颱風將會走得慢，不確定性也提高。

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彭啟明指出，預期璨樹影響台灣最快的時間點，南部、東南部到東半部會在周六開始，會逐漸受到外圍環流影響，將逐步有陣雨發生；中部以北預期周日開始才會逐步有感覺，預期將延續到下周一、下周二。

另外彭啟明也提及，2016年的莫蘭蒂颱風，是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，氣象局表示，莫蘭蒂當時也是行經南台灣，但沒有登陸，與璨樹路徑類似，但璨樹路徑變化仍大，是否會真如莫蘭蒂一樣掃台還需觀察。

▲2016 莫蘭蒂颱風 (MERANTI) 颱風路徑圖 。（圖／翻攝自NCDR）

而根據氣象局資料顯示，2016年9月12日起莫蘭蒂（MERANTI）及馬勒卡（MALAKAS）颱風接續侵襲台灣。其中，莫蘭蒂颱風是2016年西北太平洋侵台颱風中最強的，在臺灣東部降下超大豪雨，且其強風直接襲擊南台灣與澎湖、金門等離島地區，高雄港甚至有多艘船舶斷纜漂流。相比之下，馬勒卡颱風的風力和雨量造成的威力較弱。

根據消防署應變處置報告，當時全台有1人死亡、62人受傷。農林漁牧業產物及民間設施估計損失計21億9,876萬元。



