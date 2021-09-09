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不斷更新／全面防堵Delta入侵　全台大學線上實體教學一次看

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲ETtoday新聞雲整理各校針對開學日、上課方式因應措施。（示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／整理報導

開學在即，台灣新冠肺炎疫情自5月爆發以來終於和緩，未料近日又有增加趨勢，為因應疫情變化，教育部授權各校可自行評估疫情，彈性上課，目前已知部分學校考量開學群聚、中秋節連假而延後開學日，另有其他學校則是照常開學，但採線上教學或與實體教學合併進行。對此，《東森新媒體ETtoday》整理各大學因應措施，讓讀者一次看懂。

依舊維持實體或與線上併行學校

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雙北：台北醫學大學、世新大學、 東吳大學、淡江大學、台北市立大學、台灣戲曲學院、台北藝術大學

桃竹苗：長庚科大、中央警察大學、元培醫事科大

中彰投：台中教育大學、台中教育大學、中國醫藥大學

雲嘉南：虎尾科大、環球科大、台南應用科大

高屏：中山大學、高雄師範大學、輔英科大、正修科大、高雄醫學大學

基隆市

國立海洋大學：9月23日開學，大學部與研究所課程9月23日起至10月9日，全面採「同步或非同步遠距教學方式」，10月12日起視疫情調整為實體上課。

崇右影藝科技大學：9月20日開學，新生22日至24日為實體授課；舊生22至26日改採「線上授課」，27日起全校恢復實體上課。

雙北市：

國立台灣大學：9月22日開學，22日至10月12日全面實施「遠距教學」。

國立台灣師範大學：9月22日開學，9月22日至10月12日全面實施「遠距教學」。

國立政治大學：舊生開學日為9月13日、新生入學日為22日；13日至26日全面改採「線上教學」。

國立台北藝術大學：9月13日開學，線上教學與實體教學合併進行，課程人數上限以80人為限。

國立台北教育大學：9月23日開學，23日起至10月8日全面採「線上教學」。

台北市立大學：9月22日開學，暫以實體授課為主。

國立臺灣藝術大學：9月13日開學，13日至26日實施「遠距教學」。

國立台北大學：9月22日開學，前兩週（9/22-10/5）採全校遠距教學。相關細節於9月13日防疫會議後另行公告。

世新大學：9月22日，依規定實施實體上課。

文化大學：9月22日開學，22日至10月3日全面採用「遠距教學」。

輔仁大學：9月22日，22日至10月3日全面採用「遠距教學」。

東吳大學：9月22日，依規定實施實體授課。

淡江大學：9月22日，依規定實施實體授課。

真理大學：9月22日，依規定實施實體授課。

台灣戲曲學院：9月13日開學，依規定實施實體上課。

台北醫學大學：9月22日開學，依規定以實體上課為主。

國立台灣科技大學：9月22日開學，9月22日至10月5日全面實施「遠距教學」。

國立台北護理健康大學：9月22日開學，22日起至10月5日全面改採「線上教學」，10月6日起仍以線上上課為原則，若需實體授課，會再由授課教師另行公告。

國立台北商業大學：9月22日開學，22日起至10月16日全面改採「線上教學」，後續再視疫情變化滾動式調整。

國立台灣戲曲學院：學院部9月13日開學，採實體教學，如因隔離、檢疫而無法到校學生，改採線上教學。

台北城市科技大學：開學分流，9月13日大一生實體上課，大二以上視訊上課至9月26日。

德明財經科技大學：9月6日開學，至26日全面採「線上教學」。

中華科技大學：9月13日開學，新生11日至17日採實體授課；舊生11日至26日採「線上教學」。

台北城市科技大學：9月13日開學，13日至26日改為「線上教學」。

桃竹苗地區

國立清華大學：9月13日開學，13日至21日全面實施「遠距教學」。

國立陽明交通大學：大一新生順延至9月22日開學，舊生維持9月13日開學。13日至24日全面實施「遠距教學」。

國立聯合大學：9月13日開學，13日至10月4日改採「遠距教學」。

國立中央大學：9月13日開學，21日前課程全面採「線上教學」， 80人以上大班課程，應採線上課程或混成課程；80人以下可開放實體課程。

國立體育大學：9月13日，13日至26日全面改採「線上教學」。

長庚大學：9月22日開學，22日至10月8日將採三周「線上教學」。

長庚科大：9月22日開學，原則上是實體教學，若有特殊需求，如匡列或居家檢疫等，將配合採實體及線上同步教學。

中原大學：9月14日開學，14日至18日採「線上教學」，22日後以實體教學為主，但80人以上課程採線上教學。

元智大學：

1.9月22日開學，22日至10月5日實施2周「線上教學」，10月6日起改採實體授課，後續再依情況滾動式調整。

2.大一新生暑期英語營，停辦；新生訓練改採線上影片宣導。

玄奘大學：9月13日開學，13日起至26日實施2周「遠距教學」。

中央警察大學：9月2日上課，開學後依照中央疫情指揮中心規定，維持實體上課，後再依疫情發展做滾動式檢討。

健行科技大學：9月6日開學，其中9月6日至12日採遠距教學一週；屆時再視疫情發展狀況決定是否展延。

明新科技大學：9月13日開學，13日至26日止全面改採「線上教學」。

元培醫事科技大學：9月6日開學，6日起至19日，所有課程採實體與遠距教學雙軌併行。

中彰投地區

國立中興大學：9月15日開學，15日至10月3日，全面實施「線上教學演練」。

國立暨南國際大學：9月23日開學，23日至10月3日，全面採「遠距離教學」。

國立彰化師範大學：9月13日至10月3日，改採「線上教學」。

國立台中教育大學：9月23日開學，依規定實體上課。

中山醫學大學：9月13日開學，13日至26日全面採「遠距教學」，27日起恢復實體分流授課。

中國醫藥大學：9月13日開學，採實體授課。

靜宜大學：9月20日開學，22日至10月3日全面實施「遠距教學」。

東海大學：

1.9月13日開學，開學首周採「線上教學模式」，後續將採實體與線上併行。

2.新生訓練也改採線上方式進行。

逢甲大學：9月13日開學，9月22日正式上課，將實體與線上教學合併進行。

明道大學：9月13日開學第一周針對新生實體開課，其餘學生則至9月22日實體開課。

大葉大學：9月22日開學，22日至10月3日將採取「線上教學」。

亞洲大學：9月13日開學，13日至10月10日實施「遠距教學」。

中州科技大學：

1.延至9月22日開學，舊生開學採「線上教學」三周。

2.新生開學日當天依指揮中心防疫指引，進行實體分流訓練，後續和救生一樣實施線上教學三周。

建國科技大學：延至9月23日開學，23日起自10月3日改採「線上教學」。

弘光科技大學：9月13日開學，13日至26日全面採「遠距教學」上課，若無法實施同步遠距教學，請依規定提出申請，核定後方可實施。

勤益科技大學：9月13日開學，13日至10月3日全面採「遠距教學」。

朝陽科技大學：9月15日開學，15日至28日大學部課程採「遠距教學」；研究所課程則以實體為主。

弘光科技大學：9月13日開學，13日至26日全面採「遠距教學」。

中臺科技大學：9月7日開學，新生自7日起採實體教學；舊生7日自10月3日全面採遠距教學。

僑光科技大學：9月13日開學，新生自13日起採實體教學；舊生13日至17日採遠距教學，22日起恢復實體上課。

南開科技大學：9月13日開學，新生採實體授課；舊生13日起自26日採「遠距教學」，27日恢復實體授課。

雲嘉南地區

國立中正大學：9月15日開學，15日至9月26日止全面課程採「線上教學演練」，27日即恢復實體上課。

國立成功大學：9月15日開學，15日至10月1日推動「全面課程線上教學演練」。10月4日起，在符合指揮中心的規範下恢復上課。

國立嘉義大學：9月24日開學，開學前一律採線上教學，因目前離開學尚有一段時間，校方將視疫情發展及中央疫情流行指揮中心公告指引作防疫因應，開學後，防疫等級若為二級，將採實體或混成教學；80人以上課程採線上授課，確切的做法，將隨時公告。

國立台南大學：9月13日開學，13日至26日全校全面採「線上授課」。

國立台南藝術大學：9月13日開學，將依規定進行實體授課，若課堂人數超過80人，則採「遠距教學」或分流授課。

南華大學：9月14日開學，上課方式將配合教育部公告的政策。

嘉南藥理大學：9月13日開學，13日起自26日全面採「遠距教學」，27日起恢復實體授課。

國立雲林科技大學：9月13日開學，13日至10月3日採三周「線上教學演練」，10月4日起採實體上課。

國立虎尾科技大學：9月23日開學，依規定進行實體授課。

國立台南應用科技大學：9月22日開學，依規定進行實體實體授課。

環球科技大學：9月13日開學，維持實體開學。

吳鳳科大：9月13日開學，舊生13日至10月3日全採「遠距教學」；新生於第一週到校參加，採分眾「實體新生訓練及輔導」，並於22日至10月3日全面實施「遠距教學」。

南台科技大學：9月6日開學，4日至21日維持「遠距教學」，22日將視疫情變化滾動式調整。

崑山科技大學：9月13日開學，13日起至26日全面採「遠距教學」，27日起恢復實體授課。

中華醫事科技大學：9月15日開學，15至26日全面採「遠距教學」，27日恢復實體授課，新生訓練改採線上。

遠東科技大學：9月13日開學，12日起至21日全面改採「線上教學演練」。

高屏地區

國立中山大學：延至9月23日開學，80人以下課程採實體上課；80人以上採單雙周分流上課或遠距教學。

國立高雄師範大學：9月13日開學，依規定以實體上課為主。

國立高雄大學：9月22日開學， 22日至10月12日實施「遠距教學」。

國立屏東大學：9月13日開學，以實體授課的方向為主來做課程的規劃。

高雄醫學大學：9月23日開學，以實體課程為主，若班級人數超過規定，將採實體與線上併行，不過距離開學日仍有2星期，後續會再視疫情變化滾動式調整。

義守大學：9月27日開學，27日至10月3日改採「線上教學」，10月4日起以實體授課為原則。

國立高雄科技大學：9月13日開學，13日起至26日全校全面採「線上教學演練」，9月27日起到校實體上課。

國立高雄餐旅大學：

1.9月13日開學，13日至26日實施線上教學演練，原則上27日實體上課，會再依據指揮中心指引滾動式修正。

2.9月11日、12日新生訓練不採實體集會，改採線上及專區非同步方式實施。

國立屏東科技大學：9月13日開學，13日至26日採「遠距離教學」，27日恢復實體上課，後續將依指揮中心指示調整。

文藻外語大學：9月13日開學，當日恢復正常實體上課。

樹德科技大學：9月13日，13日至26日全面改採「線上教學」，27日起恢復實體上課。

輔英科技大學：9月22日開學，依規定實施實體授課。

正修科技大學：9月13日開學。80人以下課程採實體教學，80人以上課程採線上教學，並配合教育部防疫指引。

高苑科技大學：9月22日開學，後續情況視CDC、教育部防疫指引，做滾動式修正與調整。

大仁科技大學：9月13日開學，13日至26日全面採「線上教學」，27日起恢復實體上課，但若課堂人數超過80人，將採實體與線上併行。

美和科技大學：9月13日自9月26日實施「遠距離教學」，後續將再視疫情發展做滾動式調整。

宜花東地區

國立宜蘭大學：9月13日開學，13日至10月3日維持線上上課，校園場域不外借。

國立台東大學：9月13日開學，13日至26日全面改採「遠距教學」，27日起恢復實體上課。

國立東華大：9月22日開學，22日至24日全面改採「線上課程」，第二周起80人以上大班課程，採線上教學；未滿80人之課程，以實體授課為原則。

佛光大學：9月13日開學，13日至26日全面實施「遠距教學」，27日起改為採實體上課。

慈濟大學：9月22日開學，22日至10月2日全面改採「遠距教學」。

慈濟科技大學：9月13日開學，13日至10月1日全面改採「遠距教學」。

離島地區：

金門大學：9月13日開學，第一、二週採「遠距教學」，惟部分大一的課程採實體上課。

國立澎湖科技大學：9月6日開學，6日至12日全採「遠距教學演練」。

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