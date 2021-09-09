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她找「高評價舒壓」竟遇色情按摩師　被硬上還付錢

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲小方上網找高評價舒壓館，竟遇上色狼按摩師。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

留學生小方（化名）前年跟隨老師到台中辦展覽，結束後在網路上找到附近評價最高的按摩店想放鬆舒壓，沒想到按摩師王男竟趁機撫摸她的下體，小方雖告知自己是女同志，但最後仍被王男得逞。台中地院審酌王男已是累犯，依強制性交罪判3年10月徒刑。

根據判決書內容，小方表示，剛到王男工作室時，被安排到最裡面的房間，王男看起來很有禮貌，還說「我先出去，妳脫一下，然後妳趴好我再進來」，後來按摩到尾椎部分，王男開始出現許多不是推拿必要的小動作，最後甚至整個人蹲坐在她身上，拉開內褲問「我可以摸嗎？」

小方緊張的說「我是女同志，我不能跟男生做那種事情」，但整個人嚇傻沒有強力拒絕，又想到許多姦殺事件，為了不要激怒王男，小方提出「我可不可以用嘴巴幫你，但是你不要進來」，王男後來仍不滿足，壓在小方身上打手槍，接著戴了保險套就硬是插入，還用安撫的口吻說「不用擔心，交給我就好」，直到王男女兒在外敲門才結束。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google）

▲王男開設的按摩館評論高達4.8顆星。（圖／翻攝自Google評論）

小方指出，這件事會發生是因為自己太懦弱，事後還付了按摩的費用，王男則退100元讓她坐車，小方一出按摩店就和香港的朋友告知情況，但人生地不熟也不知道怎麼處理，最後朋友另找了在台中的友人帶小方報案。

王男辯稱當時是小方主動說要幫他口交，整段過程也都是在小方答應的情況下進行，他沒有使用強暴威脅的方式。陪同小方報案的人則表示，當下小方看起來相當懼怕，一副要哭出來的樣子，不知道該不該講。

法官認為，小方身在異地，碰上此事不知道該如何反應，又擔心反抗行為會激怒王男，衍生更多傷害，才未有積極反抗，另考量王男5年內也有強制性交罪前科，判其3年10月徒刑。

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