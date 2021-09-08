板橋千人社區清空「40輛巴士急載送」！400住戶撤離畫面曝

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

板橋幼兒園群聚感染擴大，新北市機動篩檢隊7日晚間已經前往擴大篩檢，千人已經篩檢完畢，今（8日）陸續派前巴士前往，要載其中一棟的400名住戶前往檢疫所隔離。據了解，新北市交通局大約派遣40部巴士，從下午4時許至晚間8點40分左右，約撤離60%居民，預估深夜12點前會撤離完畢。

▲民眾紛紛乘坐專車撤離。（圖／記者陳以昇攝）

板橋某幼兒園爆發群聚感染，基因定序為Delta變種病毒株，該社區大樓8日緊急全面清空，目前板橋長江路社區許多住戶下班後陸續撤離往隔離所，還有不少住戶在中庭等車，準備從從家裡前往檢疫所隔離。

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

侯友宜表示，昨天新增了5個個案，大部分都在居家隔離中，今天又增加1個個案，Ct值38.53，跟幼兒園的家屬同住一棟大樓，市府立即派出機動篩檢隊進到社區大樓做篩檢，雖然他的Ct值已經38.53，比較沒有傳播力，但不管如何，面對疑似Delta病毒，一定要做的更積極，讓大家安心。

指揮中心稍早公布板橋幼兒園群聚感染基因定序，確定感染Delta病毒，但排序跟長榮機師案不同，是獨立個案；而國內今新增7例確診個案皆在新北，6例屬板橋某社區大樓之家戶感染、1例感染源待釐清，因此新北市機動快篩隊緊急進駐，針對社區905人全部採檢，同時現場也有數隻貓狗被送出大樓，由動保處緊急安置。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，因應本次Delta病毒傳播力更高，接觸者定義上就會比以前更為嚴格，過去接觸一定時間，或是在沒有完善保護下接觸，就會被定義為密切接觸者，進行居家隔離；若不是密切接觸者，則要進行自我健康監測，但現在加強定義，若接觸一定時間，或是沒有保持距離，又或是沒有防護，符合任何一種，就會定義成密切接觸者，列為居家隔離。

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