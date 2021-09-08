卓冠廷爆：新北通報有疏失　「有人8月中有症狀就醫竟沒篩檢」

▲卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對新北幼兒園群聚事件，台灣智庫民調中心主任卓冠廷8日爆料，是「新北通報疏失」，至少有染疫幼兒園3、4位家長和小孩，在8月中（機師落地前）就有發燒和呼吸道症狀，也有就醫，但診所卻沒有通報衛生局篩檢。

卓冠廷表示，Delta恐早已擴散，確診者在8月中就有症狀就醫，但是沒有通報。他指出，今天指揮中心公布，新北幼兒園群聚，是Delta病毒，而且跟機師的病毒株不同，他認為是「新北通報」的疏失，Delta可能已傳了近一個月，甚至成為疫情擴散的同心圓。

卓冠廷指出，至少有染疫幼兒園3、4位家長和小孩，早在8月中（機師落地前）就有發燒和呼吸道症狀，也已經就醫過，但是有的診所卻沒有通報衛生局篩檢。

他進一步表示，有的則是建議民眾去新北市設的快篩站，但民眾到了快篩站才發現要預約，對篩檢資訊霧煞煞就走了，新北市政府卻毫無掌握。

卓冠廷認為，這顯示新北市長侯友宜作為新北防疫總指揮，對基層診所及快篩站的督導跟宣傳出了很大問題，台灣恐怕也會因此錯失防堵Delta的機會。

卓冠廷表示，基隆在中央編列通報獎金時就對基層醫療院所大力宣導，再看看新北，如果市政府對第一線診所的督導沒有重視，難怪這次疫情會在社區燒了近一個月才被發現，「侯友宜，這次就別再甩鍋中央了」。