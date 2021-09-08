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幼兒園Delta「與機師無關」！　鄉民見1關鍵頭皮發麻：還有蟲洞

記者邱晟軒／綜合報導

新北幼兒園爆發群聚感染，指揮中心指揮官陳時中今（8日）指出，該群聚案再增7例確診，另公布病毒基因定序結果，確定感染Delta變異株，但與長榮航空機師病毒序列不同，消息曝光後，讓部分民眾直言「誤會機師了」；不過，也有鄉民頭皮發毛認為感染源不是機師才更加麻煩，「是不是該檢討邊境蟲洞管理的SOP了？」

陳時中今日在防疫記者會上說明，新北幼兒園群聚基因定序確實是Delta變異株，比對國籍航空機師的Delta與幼兒園病毒序列不同，基本上可說是不同的來源的群聚，接下來繼續在新北這邊疫調，完成後比較能看得出來他的全貌。

▲▼0908幼兒園案病毒定序。（圖／指揮中心提供）

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▲幼兒園案病毒定序出爐。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，先是引起部分民眾直呼「誤會機師了」，但也有鄉民在PTT上發文指出，「看到這個新聞才該害怕吧，原本以為只有機組員這個蟲洞，結果還有其他有蟲洞，是不是該檢討邊境蟲洞管理的SOP了？Delta總不會是新北土裡自己長出來的吧？」

對此，也有鄉民狂抖發文表示，「不是從機師傳染又是Delta，代表是目前邊境管理以及入境檢疫的問題啊！難道不是機師就喔喔還好，不是機師才更頭大吧，每天也是攔到不少境外移入的，結果你只看到攔到的數字是多少，實際上會不會就是即使想攔也攔不住，解隔採檢也驗沒有，然後入境後開始傳染大放送，今天是新北悶了一陣子，然後從幼兒園爆開，其他地方都不覺得頭皮發麻啊？」

▲▼新北幼兒園關聯圖、隔離採撿情況。（圖／指揮中心提供）

▲新北幼兒園關聯圖、隔離採撿情況。（圖／指揮中心提供）

針對近期疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今特別呼籲，若出現「有發燒、呼吸道症狀及嗅味覺異常、腹瀉」等，請不要上班上課，因為可能有病毒存在，無論是要使用家用快篩或到篩檢站採檢都可以，但還是希望大家能有症狀盡快就醫，盼事業單位主管能配合，盡量讓有症狀人不要上班，鼓勵大家去篩檢。

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