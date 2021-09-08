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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

學霸女研究生遭貨車輾壓「大腿變形」　昏迷前呼救：幫我人工呼吸

▲▼0。（圖／翻攝自網易號）

▲女研究生在校園內遭貨車輾壓。（圖／翻攝自網易號）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸山東一名女研究生，在校園內遭到一輛快遞貨車輾壓，造成大腿明顯變形。事發當下，女學生出現呼吸困難的症狀，曾要求幫她做人工呼吸，但校醫和急救人員均未採用，最終送醫後仍搶救不治。

綜合陸媒報導，就讀山東煙台的對外經濟貿易大學研一的張晨菲（化名），在開學報到後的第3天，慘遭校園一輛快遞貨車輾壓。事發當下，一名目擊的女大生在第一時間報警處理，同時也一直在張晨菲身邊陪著她。

該名目擊者表示，「一般平日都會有人指揮貨車倒車，但當天因為下雨的關係，貨車司機可能在指揮人員還沒到的情況下，就發動車輛開始倒車，現場工作人員發現不對勁後開始大喊試圖阻止，但仍為時已晚。」

目擊者提到，「從張晨菲喊叫的聲音，推測可能發生2次輾壓的情況。」過程中，張晨菲僅有髖骨和大腿明顯變形，並無外出血和大的傷口，沒想到10分鐘過後張晨菲開始出現呼吸困難的症狀，還曾要求幫她人工呼吸，但校醫和急救人員均未採用。最終，張晨菲在送醫後，經搶救仍傷重不治。

據了解，張晨菲從小就十分優秀，中考（初級中等教育畢業考試）時曾考了全縣第一名，讓不少學校上門搶人，除了成績優異外，張晨菲的唱歌實力也不容小覷，還曾拿過校園歌唱比賽冠軍。

▲▼0。（圖／翻攝自網易號）

▲▼消息曝光後，不少學生到事發地獻花悼念。（圖／翻攝自網易號）

▲▼0。（圖／翻攝自網易號）

 

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