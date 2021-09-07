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璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3天

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲璨樹颱風恐增強至中颱。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

璨樹颱風來勢洶洶！中央氣象局簡任技正伍婉華表示，第14號輕颱璨樹（Chanthu）距離台灣近，周末天氣很可能受其影響，過去璨樹有增強趨勢，未來可能增強至中颱，往台灣東南部海域靠近，預計10日（周五）開始路徑變動大，從台灣北邊到菲律賓北方都是颱風中心70%機會可能通過區域「又肥又大」，不排除發布颱風警報可能。

伍婉華指出，未來璨樹颱風將沿著高壓南緣，向西北西往西北移動，周末來到台灣東南邊海域，路徑潛勢預報顯示，10日時其中心70%機會通過區域「又肥又大」，路徑變化很多，周末就會接近台灣，但各地影響程度還要觀察。預計10日開始花東、恆春半島開始出現零星短暫陣雨，沿海也有長浪，康森、璨樹颱風都在高壓南緣的大低壓帶中，高壓強弱和低壓環流中雲系、環流發展，都會影響未來颱風移動方向速度，路徑上還有大變數。

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▼第13、14號康森、璨樹颱風恐產生藤原效應。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

▼璨樹10日之後路徑變動大，颱風中心可能通過台灣陸地。（圖／NCDR）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

依據資料，伍婉華指出，康森颱風目前位在菲律賓陸地，未來將移動到南海，往海南島方向移動，對台灣沒有影響。至於璨樹颱風則還會增強，未來可以達到中度颱風等級，沿著高壓邊緣，向西北西往西北移動，周末將來到東南邊海域，接近台灣；目前最可能的路徑上，10日是有發布警報可能。另外，雙颱目前距離1400公里，移動、強度若接近增強，都會是氣象局持續觀察重點，不過颱風移動的方向最重要仍是太平洋高壓的主導。

氣象局預報，11至14日（下周二）受璨樹颱風或其外圍環流影響，11日颱風逐漸接近，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；12至14日是颱風最接近時候，南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國家災害防救科技中心（NCDR）也發布預報，「須注意璨樹颱風對台灣的衝擊」。目前璨樹正逐漸接近台灣南方海面，影響台灣機率很大，預計最接近陸地時間落在11、12日（周六、日），目前預報顯示，璨樹最有可能通過路徑於12日早上8時其中心將接近南端陸地，暴風圈涵蓋南台灣。

▼璨樹颱風將影響台灣周末天氣，12至14日最接近雷雨不斷。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，目前預報都是向著台灣前進，到了第四、五天，也就是約11日時潛勢預測圖的範圍擴大，代表颱風路徑不會像平均路線走，可能向北或南；系集預報模擬，歐洲預報璨樹若走偏北路徑，會從宮古島附近北上，偏南則從巴士海峽南邊進來，可能通過的路徑台灣上空也有很多條，也就是說還是有機率直接影響台灣，目前資料來看，周末對台灣影響最大，但程度仍有不確定性，從南或北或直接侵襲對各地影響都不同，9日（周四）將是關鍵，大致上預報就會比較清楚。

根據氣象局觀測，璨森颱風7日下午位於鵝鑾鼻東南東方1730公里海面上，以每小時11公里速度，向西朝台灣東南方海面接近，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風暴風半徑100公里。

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