璨樹長胖「1天飆開颱風眼」！暴風侵襲率破50%　鄭明典驚曝恐怖特徵

▲璨樹颱風快速開眼。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

14號輕颱「璨樹」（Chanthu）持續逼近增強，中央氣象局7日晚間發布最新預測路徑顯示，璨樹自10日（周五）之後的路徑依舊變動大，範圍涵蓋台灣北部南至菲律賓北部，蘭嶼暴風圈侵襲機率已經飆破50%，周末將靠近並影響台灣，不排除發布警報。局長鄭明典也發現，璨樹已經快速出現清晰颱風眼，且「大部分模式並沒有掌握到這種快速增強的特徵！」

鄭明典7日深夜10時許引述衛星觀測雲圖指出，璨樹於剛剛出現清晰的颱風眼，對於今天早上才形成的颱風來說，「這種增強的速度很快了！」重點是，大部分各國的模式預報並沒有掌握到它快速增強的特徵，氣象局將繼續觀察。

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▼璨樹增強速度快，一天內暴風圈擴大至半徑120公里。（圖／中央氣象局）

▼璨樹後期路徑變動仍大，蘭嶼暴風圈侵襲率達51%。（圖／中央氣象局）



氣象局晚間8時公布的最新路徑潛勢預報則顯示，璨樹未來五天的走向依舊變動大，9日（周四）前大致會向西北靠近台灣東南部海域，但10日之後，也就是走到第三天開始出現變數，偏北路徑可能大轉彎，從東部穿過台灣，偏南則從巴士海峽通過，目前平均最有可能的路徑，其中心於11日（周六）時非常接近南端陸地，不排除10日將發布颱風警報。

根據氣象局觀測，璨樹7日晚間8時中心已經來到鵝鑾鼻東南東方1590公里海面，並加速以時速16公里速度，向西移動，近中心最大風速也增強至每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風增強至每秒38公尺，尤其7級暴風半徑已經擴大至120公里，10級暴風也出現半徑40公里。

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