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幼兒園確診連環爆「Delta攻破社區」　名醫促1類人快打第二劑

▲▼新北某幼兒園一名教師、8幼童確診，《ETtoday新聞雲》直擊現場。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北某幼兒園教師確診，傳播至今共累計16例。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北幼兒園疫情擴大至16人確診，包括老師、家長和學童都中鏢；指揮中心7日更指出種種跡象都傾向Delta變異株，引發國人憂心。疾管署前署長、抗SARS專家蘇益仁此前即表示，應修先讓易重症的老年人接種第二劑疫苗，這樣若Delta進入社區感染，才能有效減少重症和死亡，讓醫院免於再次面臨量能緊繃的局面。

新北幼兒園感染鏈7日新增5例本土個案，其中3例是家長，1例為就讀幼兒園的5歲小童，另1例則是小童僅1歲大的妹妹；從案16129幼兒園教師傳播下來的個案，累計共16例。指揮中心表示案16129雖是最早發現確診，但不排除可能有更早的感染源，包括境外移入者傳染的情況，而新北市衛生局也提到，學生家長中有人不久前從埃及回來，詳情需再進一步了解。

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▲▼0907北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心7日公布，北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中在記者會上也坦言，病毒基因序列等種種跡象皆顯示，結果傾向是Delta變異株。

如今Delta病毒已經是全球肆虐的主流變異株，台灣也出現感染破口，具更強傳播力的Delta有可能會讓疫情再次回到5月時的情況。疾管署前署長、抗SARS專家蘇益仁5日就提出此一論點，認為當前情況不應再拚全台人口的第一劑疫苗覆蓋率，在各家疫苗遇到Delta防護力都下降的時候，應該優先保護容易發展成重症甚至死亡的老年人，讓他們加緊接種第二劑。

蘇益仁認為防疫策略應該立刻調整，當老年人接種第二劑的人口增加，Delta開始在社區擴散時，就能有效減少重症和死亡，也能確保醫療量能的充足。

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