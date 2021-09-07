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他不甩隔離規定「釀8人染疫」1人死亡　越南重判：關5年！

▲▼越南疫情,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 越南正與嚴峻的Delta疫情對抗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，越南直到4月中旬防疫表現都相當出色，7月以來卻受到高傳染性Delta變異株影響，確診數節節攀升，政府因此祭出嚴格的封鎖措施。一名男子因違反隔離規定外出，造成8人染疫，日前被重判5年徒刑。

《路透社》援引《越通社》（VNA）報導指出，越南28歲男子Le Van Tri於6日在金甌省人民法院受審，因犯下「傳播危險傳染病」罪，被判入監服刑5年。他從胡志明市返回金甌，違反21天的隔離規定，共傳染8人，其中1人經過一個月的治療仍不幸身亡。

《路透社》報導，越南實施大規模檢測，積極追蹤接觸者，嚴格管制邊境並要求隔離，成為全球防疫典範之一，但4月下旬出現的感染群使過去的輝煌紀錄黯然失色。不過，位在越南最南端的金甌省自疫情爆發以來累計僅191人確診，2人死亡，遠低於疫情熱區胡志明市。該市已累計26萬確診病例，1萬685例死亡。

越南至今累計53.6萬人確診，1萬3385人死亡，多數在過去幾個月內喪命。眼看疫情逐漸惡化，執法單位對違反防疫規定的民眾祭出重罰。除了這名28歲男子，還有另二名民眾因相同罪名被判1.5徒刑，緩刑2年。

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