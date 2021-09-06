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警察杯杯亂入抖音「反詐騙」　偽娘直播主嚇到「摘假髮求饒」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸直播平台上近日有一名外號「老陳」的警察突然竄紅，他為了宣傳「國家反詐中心APP」，頻繁PK當紅直播主，嚇得許多原本講話滔滔不絕的直播主開始結巴，甚至有一名偽娘直播主嚇得當場摘下假髮，承認自己是男人。

從網路上流傳的影片可以發現，老陳PK其他直播主時，都是穿著一身警察制服，面帶微笑，親切的宣傳反詐騙知識，沒有太過嚴肅的舉動，也從來不會罵人。可是大部分直播主只要一看見老陳就會非常緊張，許多原本講話滔滔不絕的直播主也突然變得結結巴巴，一直強調自己是「守法良民」「從沒騙過人」。

▼老陳與眾多直播主PK，宣傳反詐騙。（圖／翻攝微博）

▲▼警察老陳亂入抖音直播「反詐騙」　偽娘直播主嚇到「摘假髮求饒」。（圖／翻攝微博）

其中最讓人印象深刻的是一名偽娘直播主，他在看見老陳之後笑著詢問「跟美女聊天怎麼會被騙啊？」老陳回答「可能是男的啊！可能是虛假身份啊！」偽娘一聽之後開始變臉，並突然摘下了假髮，蹲在地上求饒「大哥，我不知道你是幹這行的啊，我沒騙過人！」

老陳後來也接受了媒體訪問，他表示，警方發現近年很多人在使用自媒體，於是就針對反詐騙，也就是新型網路犯罪，採用了新型的自媒體宣傳，「新型網路犯罪在變在改，咱們不能落後挨打，咱們要跟上，要與時俱進。」

▼老陳PK偽娘直播主。（圖／翻攝微博）

▲▼警察老陳亂入抖音直播「反詐騙」　偽娘直播主嚇到「摘假髮求饒」。（圖／翻攝微博）

老陳指出，他的第一個PK的對象是個男扮女裝的直播主，效果還行，但沒那麼好，後來他進入了「廠花」（一名打扮成西廠公公的直播主）的直播間，就爆紅了，「那次之後，平台也發現了效果，當天就安排了一場直播，也不是刻意安排，PK的人都是隨機選的，但可能給了一定的流量，大家都看了，認為特別好玩，來的人就多了。第二天，抖音、快手也都來了，那天的直播做了6個多小時。」

老陳強調，他的目標是「全民反詐、天下無詐」，因為光打不防打不完，需要提升防範環境，通過宣傳，讓更多人知道，更多人宣傳，讓每一個人都知道防範詐騙的知識，都懂得怎麼防。

▼偽娘直播主嚇到摘假髮求饒。（圖／翻攝微博）

▲▼警察老陳亂入抖音直播「反詐騙」　偽娘直播主嚇到「摘假髮求饒」。（圖／翻攝微博）

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老陳警察反詐騙偽娘

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